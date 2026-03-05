La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha salido en defensa de su número dos, el actual subdelegado del Gobierno en Valencia, José Rodríguez Jurado, cuyo ascenso a la máxima categoría funcionarial está bajo investigación por la Fiscalía de Valencia, tras una denuncia presentada por la Agencia Valenciana Antifraude.

La delegada del Gobierno ha calificado de "cuestión claramente política" la denuncia contra el subdelegado del Gobierno en Valencia. Mientras que la Fiscalía Provincial de Valencia ha confirmado este jueves que la denuncia se encuentra todavía "pendiente de estudio" para decidir sobre su admisión a trámite.

El Ministerio Público ha reclamado el expediente íntegro de su nombramiento como técnico de la Administración General Grupo A1 Nivel 26, la categoría que le abrió la puerta a su designación como subdelegado en febrero de 2024. Según la documentación analizada por Antifraude, el ahora alto cargo habría ascendido directamente del subgrupo C1 al A1, un salto que la normativa no permite mediante promoción interna vertical "per saltum".

Bernabé ha calificado este asunto como una cuestión "política" y ha lamentado la puesta en marcha de lo que denomina como una "máquina del fango" dirigida contra su entorno directo.

Dudas sobre la "casualidad" de la denuncia

Bernabé ha cuestionado el cronograma de los hechos, subrayando que el proceso de oposición de Rodríguez Jurado tuvo lugar en el año 2022. Según la delegada, resulta "sospechoso" que sea ahora, en 2026, cuando aparece la denuncia de un particular, sugiriendo que el ataque se produce "probablemente porque es el subdelegado de Pilar Bernabé". La representante del Ejecutivo central ha recordado que el Ayuntamiento de Canet d'En Berenguer ya ha ofrecido las explicaciones pertinentes sobre dicha promoción interna.

Pero lo cierto es que la Agencia Antifraude ya investigó su promoción en ese ayuntamiento y señaló una posible "infracción de la normativa reguladora del acceso al empleo público". Es más, advirtió de un posible "supuesto de fraude o corrupción en un caso de gestión de recursos humanos", al considerar que el consistorio, gobernado por el socialista Pere Joan Antoni Chordá, habría hecho caso omiso a sus peticiones para revisar el procedimiento y el nombramiento.

Rodríguez Jurado, graduado en Derecho, obtuvo plaza como funcionario en 2009 en ese ayuntamiento dentro del Cuerpo Administrativo (C1), y en marzo de 2023 pasó a figurar como funcionario de carrera del Cuerpo Superior Técnico de Administración General (A1), apenas unos meses antes de su salto a la Subdelegación del Gobierno. Para Antifraude, el Ayuntamiento no ha justificado debidamente la legalidad del proceso ni ha aplicado las recomendaciones formuladas.

Un procedimiento de nombramiento "impecable"

Opinión bien distinta de la delegada. Respecto a la designación de Rodríguez Jurado como subdelegado, Bernabé ha defendido que el Gobierno central siguió un "procedimiento clarísimo e impecable" en el que el afectado cumplía, asegura, con la totalidad de los requisitos legales exigidos. "La Fiscalía hará su trabajo, como no puede ser de otra manera", ha señalado la delegada, quien insiste en que el modus operandi de este caso sigue el patrón de publicar titulares en lo que define como "pseudomedios" para generar una reacción política en cadena.

Contraataque al Partido Popular

Bernabé ha aprovechado también para arremeter contra el Partido Popular por dar "boato y relevancia" a informaciones que considera falsas. La delegada ha instado a los populares a preocuparse por cuestiones que afectan a los valencianos, mencionando explícitamente las adjudicaciones de pisos en Alicante o las permutas de terrenos en la ciudad de Valencia para la construcción de viviendas, en lugar de centrar su labor de oposición en la situación administrativa del subdelegado del Gobierno.