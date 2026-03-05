La vivienda protegida salpica también a un ex dirigente de Compromís durante el gobierno del Botánico

La polémica de los plenos en el parlamento valenciano estaba siendo la adjudicación de vivienda de protección pública (VPP) en Alicante, por parte de altos cargos del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante. Se ha conocido en las últimas horas que un ex alto cargo de Compromís durante el gobierno de Ximo Puig, Xavier Navarro, accedió a una vivienda protegida después de ser nombrado director del Instituto Cartográfico Valenciano en 2017.

En el caso de Navarro y de Compromís, para la vivienda de La Torre, el límite de renta para acceder al inmueble estaba limitado a 46.800 euros en doce pagas. La retribución anual de Navarro al frente de dicho organismo, ascendía a 67.689 euros en 2023 según el portal de transparencia de la Generalidad Valenciana.

"Que se depuren responsabilidades"

Las últimas semanas, tanto Compromís como Partido Socialista valenciano, han estado muy activos en materia de vivienda atacando al Partido Popular y la adjudicación de las viviendas de Alicante. Ahora, con la información conocida a través de Las Provincias, esta ofensiva se ha vuelto en contra de la agrupación naranja. "Así ha trabajado el PP de Alicante toda la vida" aseveraba con entusiasmo Joan Baldoví hace unas semanas en La Sexta.

Desde el pleno de las Cortes Valencianas de este miércoles, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví pedía que "si hay cualquier tipo de irregularidad, que se investigue y que se depuren responsabilidades". Baldoví ha negado hablar con Xavier Navarro pero según su criterio representante del grupo progresista lo harán para "aclarar estas informaciones".

Pérez Llorca lo tilda de "lamentable"

Desde el Partido Popular valenciano no se ha hecho esperar la reacción y su presidente, Juanfran Pérez Llorca, calificó de "lamentable" la adjudicación de una vivienda pública a este ex alto cargo de Compromís durante el gobierno de Ximo Puig. Además, el presidente del ejecutivo valenciano cargó contra el Botánico por su gestión en materia de vivienda pública ya que "los sistemas de control que tenían para la entrega de viviendas" no funcionaban y eran erróneos. En la sesión de control de hoy, el presidente valenciano ya ha prometido "solucionar" el control de las VPP.

Durante su primera sesión de control en el parlamento valenciano, Pérez Llorca ya avisó al resto de formaciones que se iba a comenzar a trabajar en un nuevo protocolo "que mejore" a la hora de hacer el reparto y la entrega de Vivienda de Protección Pública.