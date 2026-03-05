Las Cortes valencianas constituyen la comisión de investigación sobre las VPP de Alicante

El pleno de las Cortes valencianas del mes de febrero aprobó con los votos a favor de Partido Popular y Compromís y la abstención del PSOE valenciano la propuesta de Vox para crear una comisión de investigación sobre las adjudicaciones de VPP en Les Naus y de "todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo". El pasado lunes los grupos parlamentarias presentaron las candidaturas de los diputados para forma la comisión y tras el pleno de hoy se ha constituido la mesa. Ana Vega, diputada de Vox por Alicante será la presidenta de la comisión.

La comisión sigue el mismo reparto que la mesa de la DANA, pero con diferentes nombres ya que Miriam Turiel (Vox) es la presidenta de ésta. Ana Vega ha defendido que esperan esclarecer "lo sucedido" en el caso de Las Naus. Ha subrayado la importancia de la comisión al tratarse de un tema "tan sensible como la vivienda".

🏛️ VOX preside la Comisión de Investigación de las VPP de Alicante que se ha constituido esta mañana. 🔎 Buscamos esclarecer lo ocurrido en la adjudicación irregular de las VPP de Alicante. pic.twitter.com/Y58qZGPV5S — VOX Cortes Valencianas (@vox_cv) March 5, 2026

La respuesta de Camarero

Susana Camarero, durante el pleno de Les Corts, ha respondido una pregunta formulada por la diputada popular, Candela Anglés, para saber qué ha ocurrido con la promoción de Les Naus. La vicepresidenta y consejera de Vivienda ha insistido en que las VPP de Alicante se entregaron con las "reglas del juego" del Gobierno de Ximo Puig.

Camarero ha remarcado que PSPV y Compromís inventan "relatos falsos" con "mucho ruido y pocas llaves" e ilustró desde la tribuna del parlamento valenciano que Ximo Puig y Compromís fueron responsables de que unos "jetas" hayan podido acceder a dichas viviendas públicas.

Construyeron 0 viviendas en 8 años y ahora con una mano levantan la pancarta y con otra tapan a sus jetas. 🗣️ @nandopastorl

🔗 https://t.co/JYLSiaSH53 pic.twitter.com/7MwHX7zFmk — Grupo Popular Corts (@popularescorts) March 5, 2026

La investigación de La Torre

La consejera de vivienda anunció también que el gobierno valenciano iniciará una investigación relacionada con el acceso a una VPP del ex alto cargo de Compromís, Xavier Navarro, quien fue director general del Instituto Cartográfico Valenciano en el gobierno del Botánico. "Vamos a investigar esta promoción, vamos a revisar todos y cada uno de los visados y vamos a llegar hasta el final para saber qué ha pasado y que pague cualquier caradura", concluyó Camarero.