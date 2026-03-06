Detenidos el capitán y el encargado de máquinas del barco que naufragó en Indonesia con una familia valenciana

La Fiscalía del Distrito de Manggarai Occidental, en Indonesia, ha confirmado la detención del capitán del barco que naufragó el pasado 26 de diciembre en aguas del archipiélago de Komodo, un accidente en el que murieron cuatro miembros de una familia valenciana. Junto a él también ha sido arrestado el encargado de máquinas de la embarcación. Según el medio digital indonesio Detik, ambos estaban siendo investigados desde el pasado mes de enero.

El jefe de Inteligencia de la Fiscalía, Pradewa Artha, ha explicado que los dos detenidos, de 56 y 23 años, se enfrentan a una pena máxima de hasta cinco años de prisión. La Policía Indonesia ya ha informado de las detenciones a los familiares de las víctimas, según fuentes de su entorno.

En el barco de madera KM Putri Sakinah, que se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, viajaba la pareja española formada por Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y Andrea Ortuño junto a sus hijos. Siete personas lograron ser rescatadas tras el naufragio, entre ellas Andrea y una de sus hijas, además de varios miembros de la tripulación, incluidos el capitán y un guía turístico local.

En los días posteriores al accidente fueron recuperados los cuerpos sin vida de Fernando Martín, de 44 años; de Mateo, de 9 años, hijo del entrenador; y de Lía, de 12, hija de Andrea. Sin embargo, el cuerpo de Quique, de 10 años, también hijo de Andrea, continúa desaparecido. El suceso tuvo lugar en aguas de Labuan Bajo, en la provincia indonesia de Nusa Tenggara Oriental.

El hallazgo se produjo tras el aviso de varios pescadores locales, que alertaron a los servicios de emergencia alrededor de las 14:30 horas (hora local indonesia). El cuerpo fue localizado en el norte de la isla de Rinca, a unos 14 kilómetros del punto donde el barco fue visto por última vez antes de hundirse.