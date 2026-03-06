El PSOE expulsa al alcalde de Almusafes, denunciado por acoso sexual

El PSOE ha expulsado al alcalde de Almusafes (Valencia), Toni González, por las declaraciones públicas realizadas en las últimas semanas contra las mujeres que le denunciaron por acoso sexual y que suponen una "revictimización de las mismas", según han informado a EFE fuentes del partido.

González fue suspendido cautelarmente de militancia el pasado mes de diciembre al hacerse públicas unas acusaciones de acoso sexual y laboral presentadas contra él, aunque mantenía el cargo de alcalde de Almusafes y su acta en el grupo socialista.

Según las fuentes socialistas, la expulsión decidida por el área de Organización Federal del partido se produce a raíz de las "declaraciones públicas realizadas en las últimas semanas, en las que revictimiza a las mujeres que lo denunciaron por acoso sexual y laboral, desvela su identidad y adopta actitudes de represalia, evidenciando además una deslealtad manifiesta a los valores del partido". Un comportamiento "incompatible con los principios de igualdad y respeto que defiende el PSOE", indican las mismas fuentes.

El pasado 25 de febrero, el Comité de Ética y Garantías del PSPV-PSOE le abrió un expediente por "amenaza velada" a la secretaria general del partido y ministra de Ciencia, Diana Morant, y por "menospreciar" a la mujer que le denunció por presunto acoso sexual.

Las mismas fuentes señalaron que el expediente también se abrió por "deslealtad al proyecto socialista", al asegurar que el alcalde reconoció que "está en conversaciones con otros partidos" para presentar una alternativa política en el municipio.

En una carta abierta publicada en sus redes sociales el 24 de febrero, González señaló que la "denuncia falsa por acoso sexual y laboral no es un hecho aislado sino que es el punto culminante de una campaña de acoso y derribo" contra su persona, que se inició hace más de cuatro años para menoscabar su imagen política, personal, familiar y profesional.

"Ante la falta de pruebas en mi contra y las pruebas y testimonios de mi inocencia que yo sí he aportado ante mi partido, resulta incomprensible que el caso no haya sido archivado", afirmaba el alcalde, que añadía que luchará "en todos los frentes posibles" para defender su honor y su imagen.