Marián Cano: "12.000 empresas valencianas en alerta por la amenaza arancelaria, no podemos perder el mercado americano"

En el programa especial de Es la Mañana de esRadio desde Valencia, Federico Jiménez Losantos ha entrevistado a Marián Cano, Consejera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalidad Valenciana, quien ha analizado la situación económica de la Comunidad Valenciana, los retos del sector turístico y la preocupación por las amenazas arancelarias de Estados Unidos.

La consejera valenciana ha revelado la magnitud de la exposición comercial valenciana a una eventual guerra arancelaria con Estados Unidos: "Son 12.000 empresas las que tienen las alertas. Estados Unidos es el cuarto país destino de nuestras exportaciones, más de 2.500 millones de euros, y el primer mercado extracomunitario al que nos dirigimos", ha advertido.

"No podemos perder el mercado americano"

Cano ha explicado que desde su departamento están monitorizando la situación con los sectores afectados, especialmente la cerámica y el calzado, dos de los pilares industriales valencianos. "Lo que nos han dicho las empresas es que quieren seguir vendiendo allí. Por eso en el plan de internacionalización de este año redoblamos las acciones y tenemos 18 acciones en Estados Unidos", ha detallado.

La consejera ha subrayado la importancia de mantener este mercado por su apuesta por el producto de valor añadido: "Precisamente por esa apuesta por el valor añadido, no podemos perder el mercado de Estados Unidos".

Mercosur, India y la competencia desleal

Durante la entrevista, Cano se ha referido también a los acuerdos comerciales que afectan a sectores estratégicos valencianos como la agricultura o la cerámica. Sobre Mercosur, ha defendido que "es un mercado muy importante para esta tierra" pero ha exigido reciprocidad en las exigencias: "Lo que hay que hacer es que el nivel de exigencia que se tiene para nuestros sectores se aplique en reciprocidad. Si Europa es muy estricta en el uso de productos fitosanitarios, que esa exigencia se aplique igualmente".

Respecto a la competencia de países como India, especialmente en sectores como el arroz o la cerámica, la consellera ha sido tajante: "Al final tenemos que jugar con las mismas reglas. Ahí es donde Europa tiene que poner mayor esfuerzo en los controles de entrada".

Turismo de calidad y la asignatura del interior

La responsable de Turismo ha destacado los buenos datos del sector en la Comunidad Valenciana, con un incremento del gasto medio por turista superior al 5% y una apuesta clara por la desestacionalización. "Uno de cada tres turistas que apuestan por venir a nuestra tierra lo hace por nuestra gastronomía", ha señalado, poniendo en valor la conexión entre el sector primario, la restauración y el turismo.

Cano ha admitido que el interior valenciano sigue siendo una asignatura pendiente: "Es una realidad. Tenemos que vertebrar y desestacionalizar. Para eso es importante poner en valor productos como el turismo deportivo, el wellness, el cultural o incluso el avistamiento de aves, porque tenemos hasta playas de interior maravillosas".

El "no" a la tasa turística

La consejera ha defendido la decisión del gobierno valenciano de no implantar la tasa turística, una de las primeras medidas adoptadas por el actual ejecutivo: "Era una tasa cuyo planteamiento era erróneo. Se trata de gestionar bien, y en ello estamos gestionando bien nuestro turismo para que no tengamos ningún problema de convivencia entre ciudadanos y turistas".

Ha recordado que el bono turístico de 2025 se destinó a los damnificados por la dana: "No tendría ningún sentido que a un ciudadano de cualquiera de esas localidades le hubiéramos cobrado una tasa".

"300.000 familias viven del turismo"

Ante el auge de discursos contrarios al turismo en otras comunidades como Baleares o Cataluña, Cano ha reivindicado el carácter abierto de la sociedad valenciana: "Valencia siempre ha sido una región muy abierta, forma parte de nuestro carácter. No debemos olvidar que el turismo son más de 300.000 personas, 300.000 familias las que viven de este sector".

La consellera ha concluido con una invitación a disfrutar de las Fallas como expresión de la identidad valenciana: "Nuestra manera de vivir, nuestras fiestas, también son un atractivo turístico. Hay que aprender a disfrutarlas, la mascletà es música para los oídos".