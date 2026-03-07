El Gobierno valenciano anuncia más deducciones fiscales para la próxima campaña de la renta

Juanfran Pérez Llorca ha cumplido tres meses al frente de la Generalidad Valenciana. En el programa de Es la Mañana de Federico celebrado en Valencia destacó la apuesta firme del gobierno valenciano por facilitar la vida de los valencianos con estas medidas fiscales que se aprobaron ayer en el pleno del Consell.

En las últimas fechas, Pérez Llorca y su equipo de gobierno ya habían avanzado las deducciones fiscales que se iban a implantar para reducir la presión fiscal y los impuestos de los valencianos. El decreto ley aprobado ayer, a propuesta de la Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública, por el que se introduce esta nueva deducción fiscal en el IRPF para apoyar el fomento y la formación musical en la Comunidad Valenciana. Este impulso de Pérez Llorca hacia la música es la primera vez que se aprueba en España.

El portavoz del gobierno valenciano, Miguel Barrachina, subrayó que "esta iniciativa refleja el compromiso con uno de los elementos más característicos" de la cultura valenciana. Barrachina ha recordado que en el territorio valenciano hay más de 550 sociedades musicales federadas que agrupan a un total de 50.000 músicos y más de 60.000 alumnos y que, por tanto, esta medida "es el mejor tributo que podemos hacerles".

Nueva bajada de impuestos

Se establecen deducciones de hasta 150 euros por los gastos vinculados a la formación musical donde se incluyen másteres, cursos y seminarios impartidos por centros oficiales de enseñanza. Estas deducciones se aplicarán a contribuyentes con una base liquidable general y del ahorro de hasta 60.000 euros en tributación individual y de 78.000 euros en las rentas conjuntas con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025 y serán efectivas en la campaña de la renta que comienza el 8 de abril.

🎵 Desde el Consell impulsamos el talento musical en la Comunitat Valenciana, un verdadero orgullo de nuestra tierra. Con la nueva deducción en el IRPF, reforzamos la formación, apoyamos a estudiantes y músicos, y fortalecemos nuestro patrimonio cultural. 🗓️ Tendrá carácter… pic.twitter.com/RQ27bRmstE — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) March 7, 2026

Además de las deducciones fiscales en materia musical, la salud bucodental, la salud mental, el gimnasio y las actividades deportivas e incluso el Alzhéimer o las enfermedades raras también garantizan esa deducción de hasta 150 euros en la declaración de la renta.

Más detalles del Plan Endavant

Durante la rueda prensa posterior al pleno del Consell, Miguel Barrachina avanzó una serie de datos relacionados con el seguimiento del Plan Endavant, la estrategia ideada por la Generalidad Valenciana para lograr la recuperación de Valencia. Ahora mismo, el 57% de las iniciativas del plan están en marcha o finalizadas. La gestión autonómica contrasta notablemente con el "escandaloso incumplimiento del Gobierno de Pedro Sánchez", adelantaba el portavoz valenciano.

Ha incidido, una vez más, en la urgencia de que le Gobierno de España atienda las peticiones de los municipios para declarar obras de emergencia y así poder agilizar y acelerar la reconstrucción de las infraestructuras más básicas que continúan bloqueados por la excesiva burocracia española.