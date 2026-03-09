Juanfran Pérez Llorca cumple 100 días como presidente de la Generalidad Valenciana

Juanfran Pérez Llorca ha cumplido sus primeros cien días como presidente de la Generalidad Valenciana. Pérez Llorca fue investido como jefe del Consell el 27 de noviembre de 2025 con 53 votos a favor, 13 de ellos de Vox. Su candidatura salió en la primera votación y sustituyó a Carlos Mazón, quien dimitió el 3 de noviembre por su polémica gestión el día de la tragedia de la DANA.

El actual presidente hacía balance esta mañana, desde Benidorm, donde ha visitado el nuevo centro de salud de Rincón de Loix. "Hemos recuperado una normalidad que era necesaria tener, que hubiera esa estabilidad y esa normalidad que permita avanzar, y es lo primero que hemos conseguido". Con esto, Pérez Llorca ha disipado las dudas que rodeaban la gestión del anterior presidente y la polémica de su actuación el 29 de octubre de 2024 queda más alejada de la actual presidencia.

Nuevas medidas de Pérez Llorca

En su discurso de investidura anunció algunos de los planes que iba a implantar en la Comunidad Valenciana para mejorar la vida de los valencianos. Entre dichas actuaciones, ha destacado la bajada de impuestos con deducciones fiscales, apoyo a los jóvenes en materia de vivienda, a las familias y un nuevo proyecto como la Estrategia contra el Cáncer de la Comunidad Valenciana 2026-2030 que es "pionera en España".

En estos primeros cien días, se ha acordado de las víctimas de la DANA y visitó algunos de los municipios en sus primeras semanas como presidente. Se ha enfrentado ya a sus dos primeras sesiones de control en las que ha salido indemne de los ataques de Compromís y Partido Socialista valenciano. En su primera sesión de control, además, dio luz verde a la ayuda de 80.000 euros a cada familia víctima de las inundaciones de octubre de 2024.

En este sentido, ha defendido esta mañana que "más de la mitad" de las medidas que proyectó para este tiempo (año y medio) de legislatura "están en marcha".

Sin pensar ya no en los 80 alcaldes socialistas que apoyan nuestra iniciativa con respecto a la vivienda, sino en los ciudadanos, que sea cual sea su color político, tienen derecho a acceder a una vivienda. Solo piensan en estrategia política, mientras ellos mismos se 'quedan'… pic.twitter.com/XoSJcupF9u — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) March 9, 2026

La estabilidad que no había

Juanfran Pérez Llorca hacía hincapié en la formación y el empleo. Sobre esto último, comentó lo beneficiosas que han sido las política de empleo implantadas para que las cifras de la Comunidad Valenciana sean "referentes en toda España" ya que en la región valenciana es donde más empleo encuentran los jóvenes.

"En fin, yo creo que en estos cien días hemos vuelto a recuperar esa Comunitat Valenciana que queremos, que sea una tierra de oportunidades y que sea una tierra donde se fijen ya no solo los inversores que quieren venir, sino que, lo dicen los datos también, donde mucha gente quiere venir a vivir aquí. Por lo tanto, yo creo que estamos en la buena dirección", ha concluido.