La Justicia prohíbe a dos carteristas entrar en la ciudad de Valencia durante estas Fallas

El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha acordado prohibir el acceso a todo el término municipal de la ciudad a dos carteristas durante las Fallas 2026. El magistrado adoptó esta decisión este domingo tras recibir a ambas mujeres en calidad de detenidas por un presunto delito de hurto y de pertenencia a grupo criminal, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

La medida estará vigente hasta las 20:00 horas del próximo 20 de marzo y, en caso de incumplimiento, las investigadas podrían incurrir en un delito de quebrantamiento de medida cautelar, lo que podría derivar en un agravamiento de las medidas, incluida la posible prisión provisional. El juez fundamenta la decisión en la necesidad de evitar la continuidad delictiva durante un periodo de gran afluencia turística en la ciudad.

Las dos mujeres fueron arrestadas por sustraer presuntamente la cartera de una turista italiana que llevaba el monedero en su bolso. Según el atestado policial recogido en el auto judicial, el robo se habría producido mediante una actuación coordinada en grupo: mientras unas distraían a la víctima, otras vigilaban y una tercera se encargaba de sustraer la cartera.

El magistrado considera que este modo de actuar revela una "casi profesionalidad típica de los grupos organizados" que se desplazan a grandes ciudades y aprovechan eventos multitudinarios como las Fallas para cometer hurtos.

Por ello, y al amparo del artículo 544 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acordó la prohibición de acceso a la ciudad al considerar que se trata de una medida menos gravosa que la prisión provisional y necesaria para proteger la seguridad ciudadana y el derecho a la propiedad.