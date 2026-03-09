Renfe obliga a los pasajeros en Fallas a quedarse en Albal sin ofrecer alternativas para llegar a Valencia

La gestión de la movilidad durante las Fallas de 2026 ha derivado en un nuevo enfrentamiento institucional tras la decisión de Renfe de desviar los trenes de Cercanías a localidades periféricas. El plan de la operadora contempla que, entre el 13 y el 19 de marzo, los convoyes no lleguen a la Estación del Norte entre las 13:00 y las 15:00 horas para evitar las aglomeraciones de la mascletà. Sin embargo, la solución de Renfe ha sido dejar a los pasajeros en Albal, sin habilitar un servicio lanzadera de autobuses que conecte con la capital valenciana.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha lamentado que la compañía estatal no haya tenido la capacidad de prever un sistema de transporte alternativo. Aunque el Ayuntamiento solicitó una redistribución de los flujos para evitar el peligroso colapso vivido el año pasado en el entorno de la Estación del Norte, Catalá considera "inaceptable" que la respuesta sea abandonar a los usuarios a kilómetros de su destino. "Me sorprende que las personas que quieren venir a Valencia tengan que quedarse en Albal y que Renfe no haya habilitado otro tipo de desplazamiento", ha criticado la regidora.

El desplante a la coordinación municipal

Desde el consistorio aseguran que la coordinación con los puntos de entrada a la ciudad se podría haber realizado "con absoluta normalidad" si la operadora hubiera mostrado disposición. Catalá ha recordado que el protocolo de seguridad en la Plaza del Ayuntamiento es adecuado y que las medidas de evacuación son suficientes, por lo que el problema radica exclusivamente en la incapacidad de Renfe para gestionar el transporte de los miles de valencianos que acuden a las fiestas o que, simplemente, necesitan llegar a sus puestos de trabajo.

La excusa de la capacidad operativa

Por su parte, la operadora pública ha respondido con hostilidad a las críticas de la alcaldesa, calificándolas de "deslealtad". Renfe se escuda en que cada tren puede transportar a 1.400 personas, lo que requeriría movilizar un centenar de autobuses diarios para cubrir el trayecto desde Albal. Pese a reconocer que la medida responde a informes policiales que alertaban sobre el riesgo de avalanchas, la compañía estatal descarga la responsabilidad en el Ayuntamiento, alegando una supuesta negativa municipal a reforzar las líneas de la EMT, mientras miles de usuarios se enfrentan a una ciudad bloqueada y sin acceso ferroviario directo en las horas críticas.