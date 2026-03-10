EMT Valencia blinda las Fallas con autobuses las 24 horas y tres millones de plazas

EMT Valencia pondrá en marcha un dispositivo sin precedentes para las Fallas 2026, ofreciendo un total de tres millones de plazas para desplazarse por la capital del Turia durante la semana grande. Desde el 15 de marzo hasta las primeras horas del día 20, tras la Cremà, los autobuses municipales circularán de forma ininterrumpida las 24 horas del día. Este refuerzo supone un incremento del 13% respecto al servicio habitual, lo que se traduce en 340.000 plazas adicionales destinadas a absorber la demanda de residentes y visitantes.

El impacto de la nueva flota eléctrica

La capacidad de respuesta de la operadora pública se apoya en la reciente incorporación de 26 nuevos autobuses eléctricos, fundamentales para alcanzar este despliegue. El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha confirmado que todas las líneas nocturnas que operan en horario diario duplicarán sus servicios. En total, 25 líneas (incluyendo la 92, que se incorpora el día 16) mantendrán su actividad sin descanso para conectar los barrios con los escenarios principales de los castillos, la Nit del Foc y los conciertos.

Nodos de transporte y cortes de tráfico

Con el centro urbano cerrado al tráfico privado, la EMT ha diseñado un esquema de puntos de retorno estratégicos para facilitar el acceso al epicentro de la fiesta. Las líneas que acceden por el sur, como la 7, 9, 27 o 73, finalizarán su recorrido en la Plaza de España. Por su parte, las procedentes del norte y este, como la 4, 16 o 31, tendrán su cabecera en la Plaza de Tetuán y la Porta de la Mar. Otras rutas clave, como la Circular 3 o la 99, rodearán el perímetro a través de las Grandes Vías para mantener la conectividad perimetral.

Despliegue de personal a pie de calle

El dispositivo de seguridad y movilidad contará con la presencia diaria de 60 inspectores jefes y oficiales repartidos en enclaves críticos como la calle de Xàtiva o los Jardines del Real. A este equipo se sumarán 40 informadores que, en turnos de 08:00 a 23:00 horas, resolverán dudas sobre los itinerarios alternativos. La Oficina de Atención a la Ciudadanía también mantendrá un servicio especial de atención telefónica y vía WhatsApp para monitorizar las incidencias en tiempo real durante los días de mayor afluencia.