Valencia activa el "Modo Fallas" con el apoyo de la Diputación

La Diputación de Valencia ha presentado este lunes la campaña de Fallas 2026 de la mano de su presidente, Vicente Mompó, y una amplia representación de diputados provinciales como Reme Mazzolari o Ricardo Gabaldón. El presidente de la institución provincial dio a conocer el cartel de una nueva edición de las Fallas, que se anticipan muy especiales ya que se cumplen 10 años como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

"Cuando llega el mes de marzo se activa esto que llevamos dentro los valencianos y que solo sabemos experimentar nosotros", defendía Mompó. Las Fallas son definidas por el presidente provincial como "una mezcla de orgullo, emoción y tradición".

Territorio en 'Modo Fallas'

La presentación de la campaña fallera de este año lleva por lema 'Cuando llega marzo, todo cambia. Territorio en Modo Fallas', una reivindicación de Valencia y su amor por vivir estas fiestas, ya que cambian totalmente las calles y avenidas de toda la provincia cuando se aproximan las fiestas falleras.

La diputación provincial ha creado este año una serie de carteles con forma de señales de tráfico que se colocarán en las zonas donde se estén celebrando las Fallas. Se incluyen mensajes que anuncian lo que está ocurriendo al momento en ese lugar concreto. 'Alto nivel de fallerisme', 'Área fallera de repostaje' o 'Alta concentración de gomina', serán algunas de las frases más espontáneas que podrán ver los valencianos y los visitantes en los puntos más cálidos de Valencia.

Programa de Fallas

Cada mes de marzo, la Diputación de Valencia se esmera en que la programación fallera sea cada año mejor. Este próximo jueves 12 de marzo tendrá lugar el acto más solemne de la institución durante la fiesta. A partir de las 9:00 horas, el palacio de Batlia y el de Scala recibirán a la Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades y a su Corte de Honor. Están invitadas al acto las fallas de toda la provincia de Valencia. Vicente Mompó aseguró que este acto es "el mejor momento" para rendir homenaje a la fiesta de las Fallas y a los valencianos.

También se debe destacar la Feria de Fallas, tras la remodelación y reforma de la Plaza de Toros de Valencia. Además, el recinto albergará entre el 7 y el 19 de marzo diferentes exposiciones relacionadas con el mundo taurino.