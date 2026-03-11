Catalá exige a Puente y Bernabé que cesen los insultos y aporten soluciones de movilidad durante estas Fallas

El conflicto institucional entre el Ayuntamiento de Valencia y el Gobierno de España por la movilidad ferroviaria durante las Fallas 2026 ha derivado en un crudo enfrentamiento personal. La alcaldesa valenciana, María José Catalá, ha reclamado al ministro de Transportes, Óscar Puente, y a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que abandonen los "insultos" y actúen con rigor técnico para evitar que los usuarios de las líneas C1 y C2 de Renfe queden bloqueados en la estación de Albal durante las horas críticas de la mascletà.

El bloqueo de Renfe en el área metropolitana

El enfrentamiento nace de la decisión de Renfe de interrumpir el servicio hasta la Estación del Norte entre las 12:00 y las 15:00 horas por la celebración diaria de la mascletà, obligando a miles de pasajeros a finalizar su trayecto fuera del término municipal de Valencia, concretamente en Albal. Pilar Bernabé sostiene que esta medida responde a una petición del consistorio en la Junta Local de Seguridad del 17 de febrero para evitar aglomeraciones. Sin embargo, Catalá ha subrayado que su responsabilidad es advertir de los riesgos de saturación en la calle Xàtiva, pero que compete exclusivamente a la operadora estatal diseñar itinerarios que garanticen la seguridad sin dejar a los vecinos "tirados" a kilómetros de su destino.

Ofensiva de Óscar Puente contra la alcaldesa

La tensión escaló tras las declaraciones del ministro Óscar Puente, quien a través de sus redes sociales tildó a la alcaldesa de "incompetente" y "timadora", acusando además a los medios de comunicación de ser una "prensa servil y lacaya".

Catalá ha lamentado que el Ejecutivo central utilice descalificativos como "machista, facha desleal o incompetente" en lugar de gestionar alternativas técnicas. "En mi casa me enseñaron educación y respeto; el Partido Socialista debe hacérselo mirar", sentenció la primera edil, recordando que otras instituciones como FGV o la Diputación sí han reorganizado sus servicios con éxito.

Bernabé exige una rectificación por escrito

Por su parte, la delegada del Gobierno ha tildado de "victimismo" la postura de la alcaldesa y le ha exigido que admita por escrito que se ha "desdicho" de los informes de seguridad iniciales.

Bernabé ha condicionado cualquier modificación en el plan de transporte a la convocatoria de una Junta de Seguridad Extraordinaria, acusando a Catalá de crear un "circo" y de no colaborar con la EMT para reforzar el traslado de viajeros desde puntos periféricos como San Isidro. Según la delegada, la seguridad es prioritaria y no se pueden obviar las advertencias técnicas de los informes de bomberos y policía local que constan en poder de Renfe.