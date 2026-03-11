Juanfran Pérez Llorca propone crear 120.000 viviendas para "solucionar" la emergencia de la vivienda

La vivienda es uno de los grandes problemas que existe para los valencianos. Como nueva medida para solucionar esta enorme dificultad, Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalidad Valenciana, ha apostado por dar "un paso más" en las iniciativas destinadas a resolver el gran problema al que se enfrentan en el día a día las regiones españolas. El jefe del Consell ha asegurado que se impulsarán en los "próximos meses" los planes habitacionales locales para permitir que los ayuntamientos valencianos puedan liberar suelo.

Este suelo lleva "muchos años" sin uso para destinarlo a construir vivienda y de esta manera aumentar la oferta con la finalidad de crear un mecanismo que permita liberar suelo "de forma ágil", aseveraba Pérez Llorca esta mañana.

"Apuesta importante"

En el marco de la vivienda, el líder valenciano reivindicaba la "apuesta importante" del gobierno valenciano por el alquiler joven, suplementado por una reducción de impuestos como el de transmisiones patrimoniales o el progreso del plan Vive, al que se ha acogido Pérez Llorca para recordar que decenas de ayuntamientos, incluidos los dirigidos por el Partido Socialista, se han acogido a él.

A raíz de la ley de simplificación administrativa, la Generalidad Valenciana destinará parte del suelo dotacional que lleva "muchos años sin desarrollarse" y así los consistorios valencianos poder construir vivienda.

En la Comunidad Valenciana hay ocho millones de metros cuadrados de este tipo de suelo y Pérez Llorca no quiere que "se agoten todos, tampoco nos hacen falta, pero destinando solo la mitad podríamos hacer 120.000 viviendas más y el problema está solucionado".

La situación de la vivienda es una emergencia. Por ello, proponemos la construcción de 120.000 viviendas en suelo dotacional municipal. Para ello, el Consell va a poner en marcha en los próximos meses la herramienta Proyectos Habitacionales Locales (PHL). pic.twitter.com/ySrNL3yqU5 — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) March 11, 2026

Polémica con las VPP

Tras unas semanas intentas en el debate político debido a la adjudicación de VPP de manera irregular a miembros del PP y un ex alto cargo de Compromís, el líder del PP valenciano piensa que "si los anteriores gobiernos no tenían interés de construir viviendas, ¿cree que tenían interés en controlar las adjudicaciones", se preguntaba de forma irónica al ser cuestionado por las adjudicaciones de Alicante y de Compromís.

Con todo ello, Pérez Llorca reincidía en la gravedad del problema de la vivienda achacando a la escasa planificación en el momento de abordarlo. "Lo que propongo hoy es un plan que garantice la vivienda en los próximos años y que incluso se solucione", concluía el presidente de la Generalidad Valenciana.