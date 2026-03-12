Continúa la polémica por los trenes de Cercanías en Valencia y aumentan las discrepancias entre el Gobierno central y el valenciano. El Ayuntamiento de la capital del Turia ha respondido con firmeza a la propuesta de Renfe para que las líneas C-1 y C-2 de Cercanías recuperen su trayecto habitual hasta la Estación del Norte durante las Fallas. La alcaldesa, María José Catalá, ha condicionado cualquier cambio en el dispositivo actual a la presentación de un informe técnico del Cuerpo Nacional de Policía que avale la seguridad de la operación. Catalá ha recordado que el Ministerio del Interior es el organismo competente en materia de orden público ante las "grandes masificaciones" previstas entre el 13 y el 19 de marzo por la celebración de las Fallas 2026.

La polémica surge tras la decisión de establecer el fin de trayecto en la estación de Albal durante el horario de la mascletà para evitar el colapso de la calle Xàtiva. Ante las críticas de la Delegación del Gobierno, el consistorio insiste en que la prioridad es evitar situaciones de riesgo como las vividas el pasado 15 de marzo, cuando se registraron 105 asistencias sanitarias por la saturación de personas en los accesos ferroviarios. "La seguridad no es algo matizable", ha subrayado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, instando a Renfe a concretar medidas de evacuación.

El refuerzo de las lanzaderas de la Generalitat

Como alternativa ante la incertidumbre ferroviaria, la Generalitat Valenciana reforzará desde este viernes el servicio de Metrobús. El Ejecutivo autonómico activará lanzaderas especiales que conectarán Albal con Torrent y La Torre, facilitando el acceso a la capital sin depender de la Estación del Norte. Catalá ha puesto en valor la "sensibilidad" del gobierno regional para aportar soluciones de movilidad frente a una propuesta de Renfe que, según critica el Ayuntamiento, llega con retraso tras haber podido plantearse el pasado 3 de marzo.

Negociación técnica contra reloj

A pesar de la proximidad de los días grandes de la fiesta, el consistorio valenciano cree que "siempre se está a tiempo" de alcanzar una solución si existe voluntad política y rigor técnico. Sin embargo, el equipo de gobierno rechaza improvisar medidas de aforamiento complejas o llevar el debate a una Junta Local de Seguridad sin un análisis previo. La pelota está ahora en el tejado de los técnicos de Renfe y del Ministerio del Interior, quienes deben validar que la entrada masiva de pasajeros en pleno centro de la ciudad es "totalmente asumible" sin poner en riesgo la integridad de los ciudadanos.

Bernabé traslada la responsabilidad al Ayuntamiento

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha endurecido el tono al asegurar que la decisión final sobre la llegada de los trenes depende exclusivamente del consistorio. Según Bernabé, el dispositivo habitual es "viable" y "totalmente asumible" siempre que el Ayuntamiento, como organizador de la fiesta, garantice la seguridad en el entorno de la plaza. La delegada ha subrayado que la exclusión de las líneas C-3 y C-6 ya reduciría la afluencia en 7.000 personas, una cifra que considera suficiente para que el Ayuntamiento rectifique sus "dos informes previos" contrarios a la apertura de la estación.

En un emplazamiento directo a la alcaldesa, Bernabé ha instado a convocar una Junta Local de Seguridad extraordinaria para cerrar el conflicto técnico. "Aquí ya solamente hay una cuestión: ¿quiere y permite el Ayuntamiento que lleguen los trenes? ¿Sí o no?", ha cuestionado la delegada, remarcando que el Gobierno central mantiene "toda la disponibilidad del mundo" para organizar el operativo en las calles Alicante y Bailén si existe lealtad institucional por parte de la administración municipal.