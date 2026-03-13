Catalá convoca de urgencia a la Junta de Seguridad por el caos de los Cercanías en Fallas

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha ordenado convocar este viernes a las 15.00 horas una Junta Local de Seguridad extraordinaria y urgente para abordar la polémica generada en torno a la llegada de los trenes de Cercanías a la Estación del Norte durante las horas previas y posteriores a las mascletàs de las Fallas. Según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado, la reunión se centrará en analizar la nueva propuesta de Renfe y el informe del Cuerpo Nacional de Policía que avala dicha propuesta desde el punto de vista de la seguridad.

El consistorio ha recordado además que, tal y como establece el Real Decreto 1087/2010 que regula las Juntas Locales de Seguridad, la documentación relativa a los asuntos a tratar debe trasladarse con suficiente antelación a los participantes. La convocatoria llega después de que la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, instara este jueves a Catalá a reunir este órgano si considera necesario adoptar medidas distintas a las acordadas previamente para garantizar una solución "viable" para los usuarios de Cercanías sin comprometer la seguridad.

La controversia surgió tras la decisión de Renfe, adoptada a petición del Ayuntamiento para evitar aglomeraciones durante los días grandes de las Fallas, de finalizar en la estación de Estación de Albal, a unos 15 kilómetros de la capital, los trenes de las líneas procedentes del sur de la provincia. La compañía ferroviaria señaló este jueves que el dispositivo aplicado en años anteriores, que permite la llegada de las líneas C-1 y C-2 a la Estación del Norte de Valencia con salidas laterales por las calles Bailén y Alicante, es "viable" también este año, siempre que las administraciones competentes garanticen las condiciones de seguridad.

Bernabé pide escuchar a Seguridad y Emergencias

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha defendido que en la Junta Local de Seguridad convocada este viernes por el Ayuntamiento de Valencia se debe "escuchar a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad y emergencias". En una rueda de prensa celebrada poco antes de la reunión, Bernabé se ha preguntado además "de qué tiene que hacer la Policía Nacional un informe", en referencia a la petición de la alcaldesa, María José Catalá, al considerar que ese documento no puede elaborarse "hasta no hablar con la Policía Local" en el propio órgano de coordinación.

Bernabé ha asegurado que se "alegra" de que finalmente se haya convocado la Junta Local de Seguridad y ha insistido en que deben ser los técnicos de seguridad, "no la señora Catalá ni la señora Bernabé", quienes valoren la propuesta municipal de impedir que los trenes de las líneas C-1 y C-2 lleguen a la estación de Estación del Norte de Valencia entre las 13.00 y las 15.00 horas durante los días principales de las Fallas para evitar aglomeraciones en el entorno de las mascletàs. Asimismo, ha recordado que fue el propio Ayuntamiento quien solicitó inicialmente esa restricción, tras lo que Renfe decidió que los trenes procedentes del sur finalizaran su recorrido en Albal.

En este sentido, ha recordado que el plan de autoprotección de las Fallas depende del cuerpo municipal de bomberos y de la Policía Local, por lo que ha reclamado que sean estos servicios quienes expliquen las necesidades de aforo y capacidad. Bernabé también ha apuntado que el Ayuntamiento, como organizador de la fiesta, podría valorar medidas como controles de acceso en el entorno de la plaza del Ayuntamiento y ha reconocido que la polémica abre el debate sobre la creciente dimensión que están alcanzando las Fallas.