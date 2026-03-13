El caos de Renfe atormenta a los usuarios valencianos en el inicio de las Fallas

Comienza la semana fallera en Valencia y no la hace exenta de polémica. Desde hace varios días existe una trifulca entre el Ayuntamiento de Valencia y Renfe que ni con el comienzo oficial de la semana fallera se ha podido desbloquear. Todo esto comenzó, tal y como se ha informado en Libertad Digital, con la decisión del consistorio valenciano de solicitar a Renfe que no se produjeran llegadas de trenes de cercanías a la Estación del Norte entre las 13 y las 15 horas, es decir, en el momento culmen de la mascletá para evitar aglomeraciones en los aledaños a la Plaza del Ayuntamiento.

A lo largo de la semana se han producido cruce de declaraciones interminables donde el ministro de Transporte Óscar Puente, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá y el portavoz del Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, han sido protagonistas.

"Que no lleguen trenes entre las 13 y las 15 horas"

La alcaldesa valenciana, María José Catalá, ya pidió a Renfe que no llegaran trenes una hora antes y después del disparo de las mascletaes algo que Renfe aceptó. El problema se originó cuando los pasajeros de esos trenes de cercanías se iban a quedar en Albal, a 15 kilómetros del centro de Valencia. Desde el PP de Valencia se quedaron "sorprendidos" al conocer que Renfe y el Ministerio de Transporte no tomaron ninguna decisión para encontrar alternativas.

El nuevo odiómetro de Sánchez debería analizar bien la cuenta del Sr. @oscar_puente_. 👉🏻 Cínica, incompetente, timadora, machista… estos son los insultos que ha tenido que soportar @mjosecatala por parte del ministro y de la delegada sanchista. Más gestión y menos tuits. pic.twitter.com/jeC6AemIq8 — PP Valencia (@popularesVLC) March 11, 2026

La actitud del ministro Puente fue la "menos esperada", según Catalá, y recordaba todos los insultos que ha recibido la alcaldesa de Valencia tras la polémica. "Machista, facha, desleal, cínica, incompetente, timadora" han sido los calificativos que recibía Catalá durante la semana mientras ella pedía "respeto" y "relajación" porque "es lo que esperan los usuarios de cercanías".

Alternativa de la Generalidad Valenciana

Desde la Generalidad Valenciana y la consejería de Transporte se adoptó una decisión que se ha puesto en marcha desde esta mañana. Se ha habilitado una línea de autobuses interurbanos que conectan Albal con las paradas de Metrovalencia de Torrent Avinguda. A partir de ahí, a través del los autobuses de la EMT, se podrá llegar al centro de Valencia.

En la rueda de prensa posterior al pleno del gobierno valenciano, José Díez, vicepresidente segundo y consejero de Presidencia, ha aportado su visión sobre la polémica de Renfe y los trenes de cercanía. "No hay un problema de gestión metropolitana del transporte, sino que es un problema de Cercanías y de Renfe, es un problema de que el plan de inversiones de cercanías que finalizaba en el año 25 apenas se ha cumplido en un 40 %. En definitiva, es un problema de lejanía y de sensibilidad del Ministerio de Transportes respecto a la Comunidad Valenciana", defendía el vicepresidente valenciano.

Conexión entre Albal y Valencia

Por parte de la Autoridad de Transporte Metropolita de Valencia, ATMV, se han ideado dos servicios de lanzadera que canalizan a los usuarios de cercanías hasta llegar al centro de Valencia. Por un lado, la línea Albal - Metro Torrent Avinguda funcionará aproximadamente entre las 13.10 y las 14.40 horas, con varias salidas escalonadas que trasladarán a los pasajeros hasta la estación de metro.

Y la otra opción es la lanzadera Albal - La Torre (EMT) que según se indica desde la ATMV, se "facilitará la conexión con la red de autobuses urbanos de València, permitiendo un acceso más cómodo al área metropolitana y al centro de la ciudad".