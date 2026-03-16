Escándalo en la Sección Especial: Cuba-Literato Azorín denuncia que su artista ha dejado la falla 'a medio plantar'

La comisión Cuba-Literato Azorín, uno de los estandartes de la Sección Especial de las Fallas de Valencia, ha hecho estallar la polémica en plena semana grande. A través de un contundente comunicado, la falla del barrio de Ruzafa ha denunciado que su artista fallero, Carlos Carsí, ha abandonado el monumento sin terminar. La directiva lamenta profundamente un "trato" que consideran indigno, subrayando que el resultado final "evidentemente no cumple con el proyecto" que el artesano presentó y por el que fue contratado.

Hui hem comunicat a JCF que la falla plantada per Carlos Carsí no complix el projecte presentat. Sentim tristesa i decepció per una situació que afecta a la nostra comissió. Tot i això, la Falla Cuba–Literat Azorín continuarà més unida que mai per Russafa i per València. 🔥 pic.twitter.com/zksbXBZp2l — Falla Cuba Literato (@FallaCubaLto) March 16, 2026

La situación es especialmente crítica dado que la denuncia se ha hecho pública este mismo lunes, apenas unas horas después de finalizar la Plantà y coincidiendo con la visita del jurado de la Junta Central Fallera (JCF) para evaluar los monumentos. La comisión ya ha puesto los hechos en conocimiento de la Sección de Incidencias de la JCF, evidenciando su malestar ante lo que consideran un incumplimiento flagrante de los compromisos profesionales en la categoría de oro de la fiesta.

Desde Cuba-Literato Azorín han recordado que la apuesta por Carsí para este 2026 se hizo "con ilusión", buscando repetir el éxito que hace una década los llevó a lo más alto de la Sección Especial. Sin embargo, el sentimiento actual es de profunda tristeza y decepción. "El mundo de las Fallas debe estar formado por artistas que cumplan con sus compromisos", han sentenciado, haciendo hincapié en que ni los falleros ni los patrocinadores merecen encontrarse con una plaza inacabada tras un año de esfuerzo económico y organizativo.

Pese al varapalo que supone competir en inferioridad de condiciones ante el jurado, la comisión ha querido lanzar un mensaje de unidad y resiliencia. Han asegurado que este incidente no frenará su actividad y que ya miran hacia el ejercicio de 2027 con el objetivo de devolver al barrio de Ruzafa el esplendor que se espera de una de las demarcaciones más emblemáticas de Valencia.

Este desplante de Carlos Carsí supone un hecho insólito en la trayectoria de un artista que cuenta con varios primeros premios en la máxima categoría, y abre un debate sobre la seguridad jurídica de las comisiones frente a los proyectos presentados por los talleres falleros. Por el momento, la falla queda como mudo testigo de un conflicto que empaña la competición en los días más esperados del calendario valenciano.