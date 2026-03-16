Los familiares de las víctimas de la DANA y la izquierda exigen que Mazón pierda el aforamiento

Las principales asociaciones de víctimas de la catástrofe que asoló Valencia en octubre de 2024 han reaccionado con dureza ante la reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) de no investigar al expresidente de la Generalitat, Carlos Mazón, al considerar que no existen indicios suficientes de que ostentara una "posición de garante" que permita imputarle un delito de homicidio por imprudencia.

Ante este fallo, los colectivos de afectados han aprovechado el marco de las Fallas para transformar la festividad en una jornada de protesta, exigiendo que Mazón pierda su condición de aforado para que pueda ser juzgado por la justicia ordinaria.

Desde la Asociación Víctimas Mortales Dana 29-O, su presidenta Rosa Álvarez ha denunciado que el aforamiento es el único obstáculo que impide que el expresidente declare como investigado en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, cuya titular, Nuria Ruiz Tobarra, lleva solicitando su comparecencia desde hace un año. Álvarez ha cuestionado la "rapidez y unanimidad" de los magistrados del TSJCV y ha lanzado una crítica política directa contra el Partido Popular, sugiriendo que la formación prefiere derivar estas causas a los tribunales autonómicos por considerar que les son "favorables", evitando así la instrucción de los jueces de primera instancia.

Por su parte, la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre ha mostrado una lectura ambivalente de la resolución. Aunque lamentan que no se impute de inmediato a Mazón, celebran que la causa regrese a Catarroja. Según su portavoz, Mariló Gradolí, el auto no exculpa definitivamente al exjefe del Consell, sino que señala una falta de indicios "en este momento". Finalmente, desde la Asociación Damnificados DANA Horta Sud, Àlex Carabal ha calificado la decisión judicial como "una piedra más en el camino".

La izquierda también pide el aforamiento de Mazón

El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha señalado, sobre el rechazo del TSJCV de no investigar al expresident Carlos Mazón por la gestión de la dana, que "una cosa será" lo que diga el Alto Tribunal "y otra cosa es la responsabilidad política del señor Mazón". "En todo caso, el pueblo sí que lo tiene claro. Yo no sé si el TSJ no lo tiene claro, pero el pueblo valenciano lo tiene claro: no quiere que esté Carlos Mazón ni un minuto más en Les Corts Valencianes", ha añadido el portavoz.

Por su parte, el PSPV ha reclamado este lunes al presidente de la Generalitat y líder del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que exija el acta de diputado al exjefe del Consell Carlos Mazón en Les Corts y "que le retire el aforamiento para que se pueda saber toda la verdad de lo sucedido el día de la DANA".

En un comunicado, la portavoz de Emergencias del PSPV en Les Corts, Alicia Andújar, ha subrayado que el TSJCV ha señalado la necesidad de contar con indicios "reforzados" dada la condición de aforado de Mazón, "por lo que para conocer toda la verdad, tal y como reclaman las víctimas, el expresidente de la Generalitat debería perder su condición de aforado".

El Gobierno mantiene su apoyo a la justicia

El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha recalcado que es "muy comprensivo" con la posición de "todas y cada una" de las víctimas de la DANA. Y, acerca de la petición de las principales asociaciones de afectados para que no se aplique al aforamiento al 'expresident' Carlos Mazón, ha manifestado que él "no pone ni quita actas" de diputado.

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha mostrado "absolutamente respetuosa" con la decisión del pleno de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana de rechazar por unanimidad investigar al expresidente de la Generalitat Valenciana Carlos Mazón por su actuación durante la DANA. "Siempre hago la misma valoración y la hubiera hecho en cualquier caso y, por tanto, me mantengo en mi respeto absoluto a la acción de la justicia, a los procedimientos judiciales", ha argumentado la primera edil.