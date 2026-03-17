El Ayuntamiento de Valencia multa a 18 fallas por suciedad los primeros días de Fallas

El dispositivo especial de limpieza del Ayuntamiento de Valencia ha saldado su primera semana de Fallas con 18 sanciones propuestas contra comisiones falleras. Según los datos facilitados por el consistorio, la Delegación de Limpieza y Recogida de Residuos ha inspeccionado más de 165 recintos entre el 8 y el 15 de marzo, detectando incumplimientos graves en el mantenimiento de las zonas acotadas y en la gestión de cenizas. En total, las contratas municipales han retirado ya 7.984 toneladas de desperdicios de las vías públicas.

El personal inspector ha centrado sus esfuerzos en los distritos de Ciutat Vella, L'Eixample y Extramurs, puntos críticos por la alta concentración de monumentos y verbenas. El trabajo de control comienza a primera hora de la mañana para verificar que las comisiones han cumplido con su obligación de retirar los residuos generados la noche anterior. Hasta la fecha, se han supervisado 84 fallas el primer domingo de festejos y otras 81 el pasado día 15, jornadas de máxima afluencia de público.

El mapa de las sanciones

Pese a que el ayuntamiento califica el estado general de limpieza como "aceptable", el rigor inspector ha derivado en expedientes sancionadores. El desglose de las multas distingue dos infracciones principales: diez sanciones por no limpiar las zonas de influencia de la falla y ocho por el uso incorrecto de los contenedores metálicos destinados a las cenizas. El pasado domingo 15 de marzo fue la jornada más crítica, con ocho comisiones expedientadas por el estado de suciedad de sus demarcaciones.

Más allá de la responsabilidad de los falleros, los servicios municipales de fracción resto y selectiva (vidrio, cartón y envases) trabajan a destajo para absorber el impacto del millón de visitantes. La administración local ha remarcado que la vigilancia es constante no solo sobre las entidades privadas, sino también para asegurar la "correcta prestación de los servicios" por parte de las empresas adjudicatarias de la limpieza de la capital del Turia durante su semana grande.