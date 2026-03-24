El Gobierno amenaza con retirar a Sagunto la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional en Semana Santa

El Ministerio de Industria y Turismo, dependiente del Gobierno de España, se ha pronunciado sobre la polémica que se ha generado con la votación realizada en la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo donde se rechaza la participación de mujeres durante las procesiones de Semana Santa en Sagunto. Con este motivo, en un comunicado de la misma institución, en colaboración con el Ministerio de Igualdad, se va a retirar la declaración de la Semana Santa de Sagunto como Fiesta de Interés Turístico Nacional.

El pasado domingo se realizó una votación para conocer la intención de voto a la hora de incorporar a la mujer en las procesiones de Semana Santa. El resultado fue claro: 267 votos en contra de la participación de la mujer y 114 votos a favor. La Cofradía se fundó en el año 1492.

Hace cuatro años, en 2022, los cofrades decidieron seguir como una entidad conformada exclusivamente por hombres. En aquella votación, se contabilizaron 239 votos contra la incorporación del sexo femenino en la Cofradía y 125 votos favorables. La diferencia sufragista es ligeramente más amplia actualmente.

Ya no será Fiesta de Interés Turístico Nacional

Tras la votación de estos últimos días, desde la Secretaría de Estado de Turismo se ha decidido iniciar los trámites para revocar la declaración que se concedió en el año 2004. Esta declaración se regula en función de la Orden Ministerial ICT/851/2019, ya que en su artículo 3d hace referencia a la participación ciudadana. Han sido numerosas las quejas particulares presentadas al Gobierno y se ha decidido estudiar cómo los estatutos de la Cofradía de la Purísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo limitan la participación de la población.

La misma orden también afirma que esta declaración puede ser retirada cuando la festividad deje de cumplir los requisitos.

Reacción de Ana Redondo

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, se hizo eco en redes sociales de un titular informativo acerca de este hecho.

Las cofradías no están al margen de la Constitución y tienen que respetar la igualdad constitucionalmente reconocida. La Semana Santa también tiene que ser igualitaria. Vamos a actuar. pic.twitter.com/uQFPbMxjG2 — Ana Redondo (@_anaredondo_) March 23, 2026

En este breve mensaje publicado en su perfil de X, la ministra Redondo defendía que las Cofradías "no están al margen de la Constitución y tienen que respetar la igualdad". Además, la ministra socialista terminó su mensaje con un amenazante "vamos a actuar".