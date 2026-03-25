El PP defiende a Mazón tras ser citado como testigo: "No cambia su situación procesal"

El Partido Popular en la Comunidad Valenciana considera que la citación del expresidente y diputado Carlos Mazón como testigo ante el juez que investiga la gestión de la DANA "no cambia su situación procesal".

En declaraciones a los medios antes del pleno de este miércoles, el portavoz parlamentario del PP, Nando Pastor, ha considerado que la citación de Carlos como testigo "no cambia su situación procesal" y ha rechazado "opinar o juzgar políticamente ni a los jueces ni las decisiones que toman". "Siempre es bueno ejemplificar y decir una vez más que nosotros no somos como ellos", ha defendido.

"Nosotros, cuando cinco magistrados -cinco a cero- del Tribunal Superior de Justicia deciden por unanimidad que no hay ningún indicio para imputarlo, no aplaudimos. Y cuando hay por parte de la juez de Catarroja, aunque el cuerpo te la pueda pedir, alguna situación más o menos incómoda, tampoco la censuramos, tampoco la criticamos", ha apostillado.

Preguntado por si considera que Carlos Mazón debería entregar sus mensajes de WhatsApp y las llamadas, tal y como la juez le ha pedido voluntariamente, Nando Pastor ha asegurado que su opinión "no es una cuestión que trascienda o que afecte a la situación actual" e insistido: "Estamos ante el mismo escenario procesalmente hablando".

Además, Nando Pastor ha reivindicado el hecho de que Carlos Mazón haya sido el único "que ha reconocido errores, que ha pedido disculpas por los mismos y que ha dimitido por ellos". Sobre si cree que, al no haber un cambio en la situación procesal de Mazón, no tiene tampoco por qué dejar el acta de diputado, como exigen el PSPV y Compromís, el portavoz del PP ha señalado que la oposición "está en su legítimo derecho y debe de hacer lo que considera oportuno".

Vox no cree que Mazón deba dejar el escaño

Por su parte, el portavoz de Vox, José María Llanos, ha señalado que en su partido creen "en la presunción de inocencia", al tiempo que ha señalado que esta situación no puede "condicionar" el mantenimiento o no de un escaño. "Nos quedaríamos sin ningún diputado en estas Cortes", ha dicho.

También ha asegurado que su partido "respeta" a la justicia y deja que trabaje, tras lo que ha opinado que "resulta curioso" que la magistrada de Catarroja "haya pasado de pedir la imputación" de Mazón a citarlo a declarar como testigo, después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) rechazara investigarlo al no ver "ningún indicio de responsabilidad penal".

Desde la oposición, en cambio, han considerado que Mazón debería dejar el escaño inmediatamente. Según el portavoz socialista, José Muñoz, es "insostenible" que Mazón siga como diputado, si bien ha señalado que es Pérez Llorca "quien tiene que reclamarle el acta" porque de lo contrario seguirá "aferrándose a su silla". Por eso ha instado al presidente valenciano a tener "cierta dignidad" y empatía con las víctimas de la DANA y obligar a Mazón a dejar el grupo parlamentario.

También lo ha pedido Compromís. Su portavoz, Joan Baldoví, ha pedido a Mazón que deje su acta de diputado del PP en el parlamento autonómico porque "deshonra la institución". Además se ha felicitado por la citación de Mazón como testigo porque a su juicio "es evidente que es el responsable político máximo", "ha mentido" durante el último año y medio y ha rechazado "colaborar con la justicia" cuando se le ha ofrecido en tres ocasiones ir a declarar voluntariamente.