La Diputación de Vicente Mompó aprueba nuevas inversiones en la provincia de Valencia

La sesión plenaria de la Diputación de Valencia ha sido de gran éxito para el gobierno provincial. Se han aprobado nuevas inversiones en Valencia por valor de 45 millones de euros. Entre las inyecciones presupuestarias más destacadas destacan los más de 30 millones de euros en la mejora de carreteras e infraestructuras, más de 5'5 millones de euros en medio ambiente, 4 millones en suministros y 3 en mantenimiento de edificios y patrimonio de la institución. A estas partidas presupuestarias hay que añadirle las inversiones en cultura y deporte y, sobre todo, los 3'5 millones para los municipios afectados por la DANA que no estaban incluidos en la lista del Ministerio.

El presidente de la Diputación, Vicente Mompó confiaba en la aprobación de estas partidas y destacaba "la gestión eficiente que está llevando a cabo el equipo de gobierno pese a no contar con nuevos presupuestos para este año, como habríamos deseado". Un total de 45 millones en inversiones que, además, duplica la ejecución presupuestaria del año de la pandemia. "Estas inversiones demuestran la implicación con nuestros pueblos y ciudades […] con cifras históricas para impulsar todas las comarcas", defendía Mompó.

1000 millones en 2025

Pese a haber prorrogado los presupuestos de 2025 para este año, estas cifras a las que se hacen referencia desde la presidencia de la institución provincial, las ha detallado la diputada de Hacienda, Laura Sáez. "La ejecución presupuestaria del año 2025, con cerca de mil millones de euros, frente a la registrada en 2020, año de pandemia, con menos de 600 millones, lo que supone un incremento del 67%", calculó Sáez elogiando que el nivel inversor de la Diputación "no ha bajado" a pesar de la ausencia de presupuestos para el 2026.

Mejoras en carreteras e infraestructuras

Desde la Diputación se pone como ejemplo de esa "gestión eficiente" la ejecución de obras vinculadas a la recuperación de los pueblos afectados por la DANA con el presupuesto de 2025. "Solo en carreteras, se ha ejecutado la totalidad de una partida histórica de 120 millones para reconstruir vías, puentes e infraestructuras", explicaba el presidente.

La vicepresidenta segunda y responsable de Infraestructuras, Reme Mazzolari, ha repasado algunas de las actuaciones como la mejora del trazado en la CV-679 entre Almoines y Alquería de la Condesa; la ampliación de la plataforma en la CV-425 entre Buñol y Alborache; la ampliación de la CV-470 en Camporrobles, entre Las Cuevas y Loberuela; y la mejora del Camino de Camarena y caminos de Alpuente y Castielfabib.