Pérez Llorca acusa de 'machismo' a PSPV y Compromís por el traslado de su pareja

Los ataques de Partido Socialista y Compromís hacia el Partido Popular de la Comunidad Valenciana no han cesado desde el cambio de gobierno en julio de 2023. En el día de hoy se ha conocido que la pareja actual de Juanfran Pérez Llorca, presidente de la Generalidad Valenciana, cuyo nombre es Vanesa Pérez, ha sido contratada por la Diputación de Valencia, en comisión de servicio, justificando dicha contratación con "urgente necesidad". Vanesa Pérez ejercía como administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat y se ha trasladado a una plaza pública dentro de la Diputación de Valencia.

Los ataques de Compromís y PSPV se han originado al conocer que el sueldo de ésta ascenderá hasta los 52.000 euros, mismo sueldo que reciben el resto de funcionarios de la dirección provincial. La Diputación de Valencia ha defendido la "absoluta normalidad administrativa" ya que cumple con los requisitos exigidos.

Reacciones del PSPV y Compromís

No han tardo en llegar las reacciones a través del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes valencianas, José Múñoz, llamando a Pérez Llorca "jeta". Por otro lado, Joan Baldoví, portavoz de Compromís, en su perfil de X añadió un mensaje en el que señalaba que "el PP siempre hace de PP".

Estamos ante un Partido Popular REPLETO DE JETAS. pic.twitter.com/0OTmVt3m8s — Jose Muñoz (@JMLladro) March 25, 2026

Respuesta de Juanfran Pérez Llorca

El presidente de la Generalidad, Pérez Llorca, no ha querido hacerse a un lado y ha publicado un vídeo en su perfil de redes sociales en el que defiende la honradez de su pareja. "Mi pareja es funcionaria desde hace más de 20 años. Como muchos funcionarios, ha solicitado una comisión de servicios y se le ha concedido en la Diputación de Valencia. No debería ser noticia. No todo vale", rezaba el mensaje en X de Pérez Llorca donde adjuntaba un vídeo explicativo sobre el contexto de la polémica de su actual pareja.

Mi pareja es funcionaria desde hace más de 20 años. Como muchos funcionarios, ha solicitado una comisión de servicios y se le ha concedido en la Diputación de Valencia. No debería ser noticia. No todo vale. pic.twitter.com/2jJgPzoi9T — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) March 25, 2026

¿Qué piensa Vox?

Por último, el portavoz de Vox en el parlamento valenciano, José María Llanos, sostenía que es algo "absolutamente normal" el traslado de la pareja de Pérez Llorca y que no ve "donde está el problema". "Si una persona funcionaria tiene que venir a València por su marido es algo absolutamente normal, no nos tendría que generar ningún problema ni se lo tendría que generar a nadie", opinaba Llanos.

El "machismo" que critica Pérez Llorca

Desde antes de llegar a la presidencia de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, se enfrentó a diversos ataques hacia su persona, y, una vez investido como jefe del Consell, desde la oposición se le está acusando de corrupto y "jeta". El propio Pérez Llorca ha salido en defensa de su pareja y ha acusado de "machismo" los ataques que ha recibido Vanesa Pérez solo por ser "pareja de". Defendía así Llorca a su pareja declarando que el traslado es algo "legal" y concluía recriminando el machismo de "algunos periodistas" y "determinados políticos" y que él no entró en política para comentar "esta política sucia, rastrera y machista".