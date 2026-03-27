Arcadi España; ministro de Sánchez y 'discípulo' Ximo Puig

El socialismo valenciano vuelve a la primera línea del Gobierno de España. Tras la incorporación de Rebeca Torró, como nueva secretaria de organización del PSOE, debido al escándalo de Santos Cerdán, una nueva figura del socialismo valenciano se coloca en primera línea. Arcadi España que, hasta ahora, se encontraba dentro del ministerio dirigido por Ángel Víctor Torres como Secretario de Estado de Política Territorial, Pedro Sánchez anunció a España como nuevo Ministro de Hacienda tras la marcha de María Jesús Montero a Andalucía.

Puig y España, uña y carne

Arcadi España fue el hombre de confianza de Ximo Puig ya que entre 2015 y 2018 actuó como jefe de gabinete del expresidente valenciano. Posteriormente fue nombrado consejero de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad y después dio el salto a la Consejería de Hacienda y Modelo Económico. En su momento, intentó luchar, pero sin éxito, un nuevo modelo de financiación autonómica. Una de las cuestiones que se lleva discutiendo entre la autonomía y el Estado desde hace años y que los ocho años de María Jesús Montero han servido para tensionar más la situación.

La época del Botánico aun perdura en la memoria de los valencianos. Puig y España están muy unidos. Tanto que, en el momento el cual el PSPV perdió en los comicios autonómicos de 2023, Puig huyó a París pero dejó una tarea al Gobierno de España; integrar a Arcadi España en un escalón de la administración central.

La alegría de Ximo Puig

En una reciente entrevista de Ximo Puig, desde París, a TV3, el expresidente valenciano mostraba su total alegría y convencimiento de que la llegada de Arcadi España "es una muy buena noticia para Cataluña". Tras una carcajada provocada por la periodista que percibió esa alegría en Puig, el exlíder socialista aportaba dicho comentario para finalizar la entrevista.

Durante la misma, ha recalcado que España es un perfil "dialogante" que "conoce la realidad de España" y que tiene un óptimo carácter negociador ya que desde su experiencia durante los ocho años de Gobierno valenciano "tuvimos ocho Presupuestos en ocho años", defendía el expresidente.

Reacción del PP valenciano

Desde el PP dirigido por Juanfran Pérez Llorca, actual presidente de la Generalidad, se ha adoptado una doble vía a la hora de comentar la reciente llegada de España al ministerio de Hacienda. Por un lado, Pérez Llorca ha optado por desearle "suerte" y confiar en que "intente arreglar" los agravios del Gobierno de Pedro Sánchez con la Comunidad Valenciana.

Toda la suerte del mundo para el ministro Arcadi España. Hemos tenido siempre un trato cordial. Es un ministro valenciano que sabe muy bien en qué situación se encuentra la Comunitat Valenciana. Se nos ha discriminado mucho por parte del Gobierno de Pedro Sánchez. Confío en que… pic.twitter.com/G2MxTe05qF — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) March 27, 2026

Por otra parte, el secretario general del PPCV, Carlos Gil, aseveraba que "no esperamos nada de él porque fracasó como consejero en sus reclamaciones para mejorar la financiación autonómica. Ya sabemos cómo actúa, primero como Conseller de Infraestructuras y después de Hacienda, donde destacó por plegarse siempre a los dictados del sanchismo dejando a la Comunidad Valenciana en segundo lugar".