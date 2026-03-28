Mónica Oltra planea su regreso político como candidata al Ayuntamiento de Valencia

La exvicepresidenta de la Generalidad Valenciana, Mónica Oltra, tiene previsto anunciar en fechas próximas su voluntad de regresar a la primera línea política. Su objetivo principal sería convertirse en la candidata al Ayuntamiento de Valencia en los próximos comicios locales, con la intención de recuperar el poder en el consistorio.

Esta decisión trascendental para el futuro del nacionalismo valenciano se enmarca en un momento clave, dado que este mismo fin de semana se celebra en la capital del Turia el congreso de Iniciativa-Compromís, la formación específica a la que pertenece la política. Se espera que durante este cónclave interno se comiencen a sentar las bases orgánicas y mediáticas para su progresiva rehabilitación pública ante sus votantes.

El actual diputado de la coalición en el Congreso de los Diputados y portavoz de Iniciativa, Alberto Ibáñez, se ha mostrado absolutamente convencido de que Oltra volverá a la primera línea y de que ocupará un cargo destacado en las próximas listas electorales, algo que considera plenamente acorde a su estatus de "referente" indiscutible dentro de su espacio político.

Durante una reciente entrevista, Ibáñez ha trasladado que el conjunto de las organizaciones políticas deben hacer una profunda reflexión conjunta sobre los verdaderos motivos de su dimisión en el mes de junio de 2022.

Cabe recordar que dicha presión mediática y social no fue casual, sino que respondió a la tremenda gravedad de la causa judicial abierta contra ella. Oltra está procesada y acusada de participar en el supuesto encubrimiento de los abusos sexuales continuados a una menor tutelada por la Administración. Estos deleznables hechos fueron cometidos por el exmarido de la entonces máxima responsable de la Consejería de Igualdad del Ejecutivo autonómico entre los años 2016 y 2017

El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València dictó en 2024 un auto en el que rechazó cinco recursos y confirmó el procesamiento de la exvicepresidenta de la Generalitat y otros ex altos cargos de ese departamento por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido, educador social.

A pesar de la extrema gravedad de las acusaciones formales, desde Compromís insisten insistentemente en la teoría de la persecución política. Ibáñez ha aludido a la reciente apertura de juicio oral contra la exconsejera, dictada de forma firme por la Audiencia de Valencia en contra del criterio inicial de la Fiscalía, para asegurar que se trata de un claro ejemplo de lawfare o guerra judicial. Según el portavoz de la coalición, se trata simplemente de un "procedimiento carente de indicios" para el que la formación debe estar completamente preparada de cara al futuro.

La hipotética vuelta de Oltra supondría un movimiento sísmico de gran calado en el panorama político, reactivando de forma inevitable la intensa controversia sobre la gestión de los centros de menores y las responsabilidades no asumidas en uno de los escándalos más oscuros y dolorosos de la pasada legislatura valenciana.