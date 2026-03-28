Mónica Oltra se presenta a la alcaldía de Valencia: "Hoy gana la vida y el amor"

Mónica Oltra, exvicepresidenta del Gobierno valenciano, ha anunciado su firme intención de regresar a la primera línea política. Lo hará para presentar su candidatura a la alcaldía de Valencia en las próximas elecciones municipales, en un movimiento que se produce apenas semanas después de un revés judicial clave en su contra.

Este anuncio lo ha realizado durante la celebración del séptimo congreso ordinario de su partido, Iniciativa, que ha tenido lugar en el complejo cultural La Petxina. La exvicepresidenta ha señalado que "hoy gana la vida y el amor" y ha afirmado: "Podéis contar conmigo". Su reaparición pública cobra especial relevancia por el momento procesal en el que se encuentra.

Hace apenas tres semanas, la Audiencia Provincial ordenó al juzgado instructor abrir juicio oral contra Oltra y varios miembros de su antiguo equipo. Se sentará en el banquillo acusada del presunto encubrimiento de abusos sexuales cometidos por su exmarido contra una menor tutelada por la propia Generalidad Valenciana, caso que forzó su dimisión el 21 de junio de 2022.

Lejos de mostrar arrepentimiento, la exvicepresidenta ha adoptado un tono victimista y ha cargado duramente contra el poder judicial. "Aunque dos juzgados han dicho que las evidencias niegan el relato de la extrema derecha, la jerarquía judicial ha decidido que nuestra pena tiene que ser sentarnos en el banquillo", ha asegurado Oltra, justificando así los que ha calificado como "cuatro años de silencio y sufrimiento".

Ante un público entregado que la ha recibido con una gran ovación, Oltra ha asegurado que "cada día de silencio ganan los malos" y que el miedo es "un triunfo del fascismo". Para la exlíder de Compromís, dar el paso de volver a la política activa es una forma de combatir la distopía frente a lo que considera una batalla cultural ganada por la extrema derecha.

Demostraciones de respaldo

El anuncio no ha tardado en provocar un aluvión de reacciones de apoyo desde distintos sectores de la extrema izquierda y el independentismo, obviando la gravedad de las acusaciones que pesan sobre ella. El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, se ha apresurado a garantizar a través de las redes sociales que la dirigente se hará con el consistorio: "Alcaldessa", ha escrito en su cuenta de X.

Desde la órbita de Sumar y Más Madrid también han cerrado filas en torno a Oltra. La ministra de Sanidad, Mónica García, le ha dirigido un afectuoso "te echábamos de menos". Por su parte, la coordinadora de los Comunes, Candela López, ha llegado al extremo de enmarcar la situación procesal de la candidata en un supuesto caso de lawfare, transmitiéndole toda su solidaridad para recuperar el Ayuntamiento de Valencia. También dirigentes como Rita Maestre o Manuela Bergerot han celebrado efusivamente su retorno.