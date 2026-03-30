Juanfran Pérez Llorca pedirá a Arcadi España una reunión para tratar los créditos de la DANA

El presidente de la Generalitat valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha anunciado su intención de solicitar una reunión formal con el nuevo ministro de Hacienda, Arcadi España. El objetivo de este encuentro será abordar una serie de cuestiones financieras de carácter urgente que afectan de forma exclusiva a la región. Entre las principales reclamaciones del Ejecutivo autonómico se encuentran la puesta en marcha de un fondo de nivelación transitorio, el desbloqueo de los créditos vinculados a la DANA y la gestión del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), un mecanismo vital para el sostenimiento de las arcas públicas en la actualidad.

Este anuncio se ha producido al término de la reunión extraordinaria del Observatorio de la Industria y de los Sectores Económicos Valencianos. Durante este foro, los representantes autonómicos y empresariales han analizado la delicada coyuntura económica actual y han trazado una estrategia conjunta destinada a paliar los graves efectos que la guerra de Irán está provocando sobre el conjunto del tejido productivo y comercial de la región levantina, que atraviesa momentos de gran incertidumbre debido a la inestabilidad de los mercados internacionales.

Pérez Llorca ha advertido con preocupación que, en estos momentos, siguen sin resolverse asuntos vitales para el sostenimiento de las cuentas públicas regionales, lo que genera una enorme inquietud en el seno del Gobierno autonómico. En concreto, se ha referido al estancamiento de los fondos derivados de la catástrofe meteorológica y al propio FLA, definiéndolos como "dos cuestiones muy puntuales y que afectan considerablemente a la Comunidad Valenciana". Según ha explicado el dirigente, estos retrasos sistemáticos por parte del Gobierno central lastran la capacidad de crecimiento y el pleno desarrollo del territorio.

El líder del Ejecutivo regional ha querido poner en valor el origen del nuevo titular del Ministerio de Hacienda. Al tratarse de un político valenciano, Pérez Llorca confía en que no será necesario explicarle las carencias históricas de la región, puesto que ya las conoce de primera mano. Por ello, ha subrayado que resulta imperativo buscar la capacidad de diálogo y entendimiento institucional para lograr avances tangibles en materias que conciernen de manera exclusiva a la autonomía.

Pese a la voluntad negociadora mostrada, el jefe del Consell se ha definido a sí mismo como una persona "realista". En este sentido, ha admitido ser plenamente consciente de que el complejo debate sobre la reforma del modelo de financiación autonómica no se va a resolver a corto plazo, dadas las profundas discrepancias existentes a nivel nacional y la falta de consenso general. Sin embargo, ha insistido en que el Ejecutivo central no puede utilizar esta parálisis como excusa para desatender sus obligaciones inmediatas.

Para concluir, Pérez Llorca ha reiterado que, al margen del modelo global, sí existen cuestiones que dependen exclusivamente de la voluntad política del Gobierno de la nación para ser resueltas de inmediato. La urgencia económica obliga, según el presidente autonómico, a que el Ministerio de Hacienda active sin más dilaciones medidas paliativas concretas y eficaces, como el tan demandado fondo de nivelación transitorio, que "tendría que estar ya en marcha" para garantizar la adecuada prestación de los servicios públicos esenciales en igualdad de condiciones.