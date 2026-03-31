Muere el anestesista Juan Maeso, condenado a 1.933 años de prisión por contagiar hepatitis C

El anestesista Juan Maeso, cuya condena de 1.933 años de prisión por contagiar el virus de hepatitis C a 275 pacientes entre 1988 y 1998 fue ratificada en su día por el Tribunal Supremo, ha fallecido a los 84 años. Maeso, que padecía una larga enfermedad, había conseguido la libertad condicional hace tres años, en 2023, tras permanecer casi 16 años entre rejas, cumpliendo una pena máxima de 20.

La Audiencia Provincial de Valencia había concedido la libertad a Maeso después de un recurso de su defensa. El facultativo ya se encontraba en tercer grado penitenciario desde 2022, lo que facilitó la posterior concesión de la libertad condicional ante su delicado estado de salud y avanzada edad, y el riesgo de contagio de Covid-19 en el centro penitenciario.

Una década de contagios

Los contagios se remontan a un periodo de una década, desde el 15 de diciembre de 1988 hasta el 27 de enero de 1998, y afectaron a pacientes intervenidos en cuatro hospitales valencianos. El primer caso conocido fue el de una niña de cinco años.

La gravedad de los hechos llevó a la prohibición de entrada de Maeso en la Casa de la Salud el 4 de febrero de 1998, tras dar positivo en un análisis. Pocos días después, el 20 de febrero, dejó de trabajar en el hospital La Fe, donde ocupaba el cargo de Jefe de Servicio de Anestesia y Reanimación del Maternal.

Sentencia firme y relato de inocencia

El juicio contra Maeso, que se prolongó durante más de un año, concluyó con su condena en mayo de 2007. Un mes después, Maeso ingresó en la prisión de Aranjuez ante el riesgo de fuga. La condena fue confirmada por el Tribunal Supremo en 2009.

La condena incluía 1.933 años de prisión por 275 delitos de lesiones y cuatro de homicidio imprudente, además de cuantiosas indemnizaciones para las víctimas y sus familias, con la Consejeria de Sanidad declarada responsable civil subsidiaria.

Antes de ingresar en prisión, Maeso se declaró inocente y calificó el proceso como un "montaje", argumentando además que su genotipo había sido manipulado y que no todos los contagios podían atribuirse a él por no compartir el mismo genotipo vírico. Tras su muerte, las indemnizaciones y responsabilidades civiles quedan pendientes de resolución judicial.