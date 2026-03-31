Muere la periodista Carolina Sellés a los 51 años

Carolina Sellés ha fallecido este martes a los 51 años a causa de un cáncer de mama metastásico, enfermedad sobre la que ella misma había hablado abiertamente en los últimos tiempos.

Nacida en La Romana (Alicante) en 1974, Sellés desarrolló una amplia trayectoria profesional vinculada principalmente al ámbito televisivo. Durante más de dos décadas formó parte de distintos medios, entre ellos Canal 9, À Punt, Antena 3 y La Sexta, donde trabajó como presentadora y reportera.

Con el paso de los años, amplió su actividad hacia el entorno digital, adaptándose a los nuevos formatos de comunicación. En esta etapa impulsó proyectos propios como su canal 'Los viajes de Carol', además de participar en retransmisiones en directo y colaborar en iniciativas de promoción turística, especialmente relacionadas con la Costa Blanca.

Licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, también contaba con formación especializada en gestión de redes sociales. Paralelamente a su trabajo en medios, ejerció como formadora en comunicación, centrada en áreas como la oratoria, la telegenia y la creación de contenidos audiovisuales.

Más allá de su faceta profesional, quienes la conocieron destacan su cercanía y su capacidad para conectar con el público a través de las historias que contaba. Su fallecimiento ha provocado numerosas muestras de condolencia en el ámbito social y mediático, donde se reconoce la huella que deja tanto a nivel humano como profesional.