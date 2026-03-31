Valencia aprueba la normativa más restrictiva de España para pisos turísticos ilegales

El Ayuntamiento de Valencia ha dado luz verde este martes a la esperada normativa que busca regular la proliferación de apartamentos turísticos en la ciudad. La aprobación, que ha salido adelante con el apoyo del equipo de gobierno de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV-PSOE, introduce modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para limitar los 'usos terciarios hoteleros'.

Durante el pleno, Paco Guardeño, en representación de la Federació d'Associacions de Veïnals de València (FAAVV), expresó su escepticismo ante la nueva regulación. Si bien reconoció que la normativa 'recoge algunos aspectos' demandados por las asociaciones vecinales para 'poner límites al crecimiento turístico', la calificó de 'llena de vacíos y excepciones'. Guardeño destacó que el documento evidencia cómo los apartamentos turísticos han crecido 'a costa de la vivienda residencial y, muy especialmente, de la destinada al alquiler' en la última década.

La principal crítica vecinal se centró en la persistencia de 'más de 9.000 apartamentos turísticos fuera de la ley', una situación que, según Guardeño, la normativa aprobada 'no resuelve'. La FAAVV considera que la regulación 'no es restrictiva porque no concreta medios ni instrumentos para perseguir y sancionar los incumplimientos', además de criticar la falta de publicación de censos y la habilitación del alquiler vacacional en edificios sin posibilidad de queja.

Por su parte, el concejal de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner (PP), defendió la normativa como 'la más restrictiva de toda España', asegurando que se aplican 'tres candados simultáneos que bloquean en la práctica la apertura' y que 'el 98 por ciento de vivienda está blindada para el uso residencial'. Giner afirmó que el gobierno local actúa con 'tolerancia cero frente a los apartamentos turísticos ilegales', incrementando 'en un 600 por ciento las órdenes de cese' y defendiendo a los vecinos, el comercio y 'una ciudad para vivir'.

La oposición, sin embargo, mantuvo su crítica. Borja Sanjuan (PSPV-PSOE) calificó la norma de 'tomadura de pelo', argumentando que 'no va a cerrar ni un solo apartamento turístico en zonas saturadas' e incluso prevé que se abran más en barrios aún no saturados. Lamentó la falta de cruce de datos con la Generalitat y empresas certificadoras, lo que permitiría licencias privadas sin aplicar los 'candados' municipales. Papi Robles (Compromís) censuró la 'especulación a puerta ancha' y la 'invasión de apartamentos turísticos', reclamando cifras reales y una 'suspensión indefinida de más licencias turísticas'.

La alcaldesa, María José Catalá, reiteró tras el pleno que la normativa es 'la más restrictiva de España' y representa 'un hito'. Destacó que responde a un modelo de ciudad que 'quiere cambiar de paradigma', priorizando el derecho a vivir en ella, la calidad del turista y la convivencia, frente al 'turismo de cantidad' o 'low cost'. Aseguró que se ha regulado el 'máximo de plazas turísticas que va a tener Valencia' y que 'va a ser muy difícil abrir' un nuevo apartamento.