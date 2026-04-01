Camps se defiende de las acusaciones de Joan Baldoví y ve "apetecible" enfrentarse a Oltra

Francisco Camps continúa en su lucha personal por volver a liderar el proyecto político del Partido Popular valenciano. En las últimas horas, Camps ha sido protagonista por una acusación de Compromís y de Joan Baldoví donde se acusa al expresidente de gastarse 15.000 euros en gasolina para su vehículo oficial durante el año 2025. El expresidente de la Generalidad Valenciana salía en defensa propia ante esta acusación donde pide una investigación de los hechos.

El portavoz de Compromís en las Cortes valencianas, Joan Baldoví, manifestó el lunes que Camps se gastó el año pasado 40 euros de gasolina diariamente lo que supone 1.200 euros al mes, "prácticamente lo que es un sueldo habitual de un ciudadano" acusaba Baldoví a Camps. "Si quiere hacer una campaña, que se la pague él, no que la tengan que pagar todos los valencianos", así invitaba el líder de Compromís al expresidente para que no malgaste el dinero público.

Dos días después, responde Camps

Ante las acusaciones de Joan Baldoví, Francisco Camps se tuvo que ver obligado a defenderse a sí mismo. Camps sostiene que el "50, 60 o 70 por ciento" de las fechas en las que repostaba el coche oficial, él no estaba en Valencia, ni en España. Camps afirmó que la tarjeta solo la puede usar el conductor y que la misma "duerme en el coche". De hecho, incidiendo en el caso, Camps preguntaba de forma indirecta que "¿cómo es posible que un coche que está parado siga repostando y nadie repare en ello?".

Según el chofer, el vehículo oficial del que dispone hizo en 2025 unos 29.000 kilómetros. Dicha cantidad equivale según Camps a "4.000 euros" y no los 15.000 que señala Compromís.

Camps critica a Pérez Llorca

Paralelamente, ha manifestado no entender cómo, el actual presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, "ni nadie del PP o del Grupo Parlamentario han salido en defensa de la honorabilidad de quien fue presidente de la Generalitat y del PPCV durante tantos años".

Batalla "apetecible" entre Camps y Oltra

El pasado fin de semana, Mónica Oltra asistió al congreso de Iniciativa, una escisión de Compromís, donde anunció su vuelta a la primera línea política asumiendo "el reto" para optar al Ayuntamiento de Valencia. "Sí, acepto el reto. Podéis contar conmigo", aseguró la exvicepresidente valenciana investigada por tapar los abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada por la Consejería que ostentaba.

Preguntado Camps por Mónica Oltra y su intención de presentar una candidatura en 2027 al Ayuntamiento de Valencia, ha expresado que su "ilusión" es presidir la Generalidad Valenciana, aunque ve "muy apetecible luchar" contra la exvicepresidenta valenciana y exlíder de Compromís.

Congreso regional del PPCV sin fecha

La vuelta y la campaña de Francisco Camps a la acción política pasa por la apertura y convocatoria de un congreso regional dentro del seno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. En cada intervención que realiza Camps, reincide en la convocatoria del congreso regional porque es "muy importante que la gente tenga claro que lo que necesita el partido son candidatos y líderes que tengan claro desde el principio que podemos y debemos ganar por mayoría absoluta".