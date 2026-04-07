El Gobierno 'engaña' a los valencianos maquillando las cifras de las ayudas a la DANA

Este lunes el Gobierno de España, dirigido por Pedro Sánchez, publicó el importe abonado en ayudas y subvenciones por las inundaciones del 29 de octubre de 2024. El Ejecutivo socialista asegura que se han otorgado 7.862.597.491 euros repartidos en 360.362 subvenciones concedidas a particulares y empresas afectados, según la última actualización de datos. Desde la administración central se ha indicado que los recursos movilizados ascienden a los 16.600 millones de euros y que hasta fecha de ayer se han empleado cerca de 9.500 millones.

La actuación del Gobierno de España

En los últimos 18 meses se han visto números actualizaciones de cifras y de movimientos por parte del Gobierno para maquillar su actuación en el contexto de la recuperación de la provincia de Valencia y los municipios más damnificados. Se han utilizado, en diferentes ocasiones, las cifras del Consorcio de compensación de seguros como ayudas de la administración cuando no es así. Entre los datos que ofreció ayer el Ejecutivo, se destacan los 7.862.597.491 euros a los que se le añaden 800 millones de importe financiado o avalado y 746 millones de importe ejecutado en actuaciones directas. Una suma total de 9.410.293.089 euros.

Todo este dinero, según el Gobierno, se ha utilizado como ayudas directas a personas y empresas dañadas y para actuaciones en cauces e infraestructuras, carreteras y líneas de cercanías. Se recuerda que 160 kilómetros de carreteras están abiertos al tráfico y se ha recuperado toda la conexión ferroviaria excepto el tramo Buñol-Utiel de la línea C3 de Cercanías.

La "vergüenza" del Gobierno

Desde el Partido Popular valenciano, en el momento en el que se conocieron estas cifras y los detalles que publicó el Gobierno, se encendieron las alarmas. El portavoz del PP en las Cortes valencianas, Fernando Pastor, señaló que por parte del Estado solo se "ha ejecutado el 21% de las ayudas prometidas tras la DANA y maquilla las cifras para ocultarlo". Además, Pastor criticaba que "lo verdaderamente preocupantes es que el Gobierno tenga pendientes pagos de ayudas de primera necesidad a 30.000 personas". Definiendo esto como una "vergüenza".

El Gobierno apenas ha ejecutado el 21% de las ayudas prometidas tras la DANA y maquilla las cifras para ocultarlo. Más de 30.000 familias siguen pendientes de cobrar las ayudas de primera necesidad. 🗣️@nandopastorl

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"Brindis al sol"

Para Nando Pastor y los populares valencianos, este balance llevado a cabo por el Gobierno de España acerca de las ayudas y actuaciones en la zona DANA se define como un "brindis al sol". Y tras esto, el portavoz popular sí que pedía al Gobierno que se acelere el ritmo de ejecución de las subvenciones y de las obras pendientes recordando que "aún no se ha recuperado", casi 18 meses después, la circulación en la línea C3 de Cercanías.