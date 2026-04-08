Castellón abre la primera unidad integral de atención a la ELA de la Comunidad Valenciana

La Consejería de Sanidad ha puesto en marcha la nueva Unidad Multidisciplinar de Enfermedades Raras y ELA, un recurso médico que dará asistencia a todos los pacientes diagnosticados con este tipo de patologías en el área de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental de Castellón. Se trata de la primera instalación de estas características en la Comunidad Valenciana, a la que se sumarán próximamente otras dos unidades homólogas situadas en el Hospital Doctor Balmis de Alicante y en el Hospital La Fe de Valencia.

🆕🏥 @GVAsanitat posa en marxa la primera unitat multidisciplinària per a pacients amb #ELA i malalties rares 📍 A Castelló de la Plana 🩺 4 consultes mèdiques

💊 1 consulta de medicació

💉 1 sala de tècniques d'infermeria

entre altres espais 💶 Inversió: 200.000 € 🔜 En… pic.twitter.com/IZj2H7qxYs — Generalitat (@generalitat) April 8, 2026

El consejero de Sanidad, Marciano Gómez, ha visitado este nuevo espacio para conocer de primera mano su funcionamiento. Durante su recorrido, el titular del departamento ha explicado que este es "un proyecto primordial para la sanidad de la provincia" y supone un paso decisivo para afrontar los nuevos retos asistenciales. Según ha subrayado, la meta es lograr la humanización de una asistencia sanitaria de calidad, "un aspecto vital para quienes sufren esclerosis lateral amiotrófica u otras dolencias poco frecuentes".

Esta infraestructura destaca por su carácter integrador, ya que reúne en un único espacio todas las consultas de las diferentes especialidades médicas requeridas. Además, el equipo cuenta con profesionales de enfermería, atención psicológica y trabajo ocupacional. Gómez ha celebrado la puesta en marcha efectiva del recinto, que durante su jornada inaugural ya ha podido atender a sus dos primeras pacientes, demostrando la eficacia de un modelo que evita traslados innecesarios por el centro hospitalario.

Las nuevas dependencias están ubicadas en el edificio anexo al Hospital General de Castellón. Este emplazamiento ha sido elegido estratégicamente para contar con un acceso directo desde la calle, lo que facilita de forma considerable la llegada de aquellos ciudadanos que presentan problemas de movilidad reducida. Para su adecuación, se ha llevado a cabo una remodelación de 150 metros cuadrados que ahora albergan cuatro consultas médicas, una de medicación, una sala de técnicas de enfermería, además de mostradores y aseos adaptados, tras una inversión superior a los 200.000 euros.

Gracias a esta organización, cada paciente con ELA recibe una atención médica de carácter integral el mismo día. En una sola visita, los afectados pueden ser evaluados por los servicios de Neurología, Neumología, Rehabilitación, Endocrinología, Psicología Clínica, Terapia Ocupacional y Enfermería. Este sistema reduce la fatiga de los enfermos y sus familias al agrupar los tratamientos clínicos sin obligarles a desplazarse de forma recurrente.

El centro ha sido designado oficialmente como Unidad de Referencia para todo el ámbito territorial que abarca los departamentos de salud de Castellón, La Plana y Vinaròs. Se estima que el personal sanitario prestará servicio a un grupo de entre 35 y 40 pacientes al año, estableciendo una frecuencia de visitas médicas cada tres o cuatro meses. De esta forma, el Gobierno autonómico da respuesta a una de las demandas históricas del colectivo, maximizando la coordinación profesional y proporcionando un entorno adecuado y digno.