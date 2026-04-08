Desmantelado un clan en Elda que esclavizó a un hombre para vender droga

La Policía Nacional ha desmantelado un clan familiar dedicado al tráfico de drogas en Elda (Alicante). Esta organización criminal que retuvo a un hombre en régimen de esclavitud para vender drogas operaba desde una vivienda situada en un barrio marginal del municipio, convirtiendo el lugar en un activo núcleo de distribución de sustancias ilícitas.

Durante el operativo desplegado por las fuerzas de seguridad, los agentes han arrestado a diez personas con edades comprendidas entre los 17 y los 57 años, entre las cuales se encuentran dos menores de edad. Además han intervenido diversas piezas de joyería junto a casi 3.000 euros en metálico.

Según la investigación, los miembros de la red mantenían a un hombre bajo un régimen de esclavitud y denigración. La víctima, un consumidor habitual de estupefacientes, se había trasladado inicialmente al domicilio de los investigados con el acuerdo de colaborar en las labores de distribución a cambio de recibir las dosis necesarias para su propio consumo. Sin embargo, lo que parecía un trato voluntario derivó en una situación de abuso sistemático.

Según han revelado fuentes de la investigación, la situación del hombre empeoró drásticamente cuando los cabecillas de la trama comenzaron a someterlo a continuas agresiones físicas. Además de propinarle brutales palizas, los criminales le sustraían periódicamente la pensión económica que este percibía. En un momento dado, la víctima logró aprovechar el descuido de sus captores para huir de la vivienda y acudir a pedir auxilio a la policía.

Operación con 30 agentes

Este testimonio se cruzó con unas diligencias que ya estaban en marcha. La brigada de Policía Judicial perteneciente a la comisaría conjunta de Elda-Petrer había iniciado un seguimiento en la zona tras detectar la reactivación de un foco de narcotráfico. El constante trasiego de personas que acudían al barrio para adquirir su dosis individual y abastecer a otros consumidores de la provincia, levantó las sospechas de los investigadores.

Tras establecer un dispositivo de vigilancia, los agentes confirmaron que el clan despachaba grandes cantidades de cocaína, heroína y marihuana desde un inmueble equipado con férreas medidas de seguridad para evitar la acción policial. Con todos los indicios recopilados, más de una treintena de agentes de distintas especialidades participaron en la fase de explotación del caso, realizando el asalto y registro de la propiedad con la pertinente autorización judicial.

Los siete hombres y tres mujeres detenidos tendrán que responder ante la Justicia por un amplio abanico de delitos, que incluyen la extorsión, detención ilegal y robo con violencia, además de defraudación de fluido eléctrico, pertenencia a grupo criminal y tráfico de drogas. Tras completarse los trámites, los adultos han sido puestos a disposición de los Juzgados de Instrucción de guardia de Elda, y los menores han quedado a cargo de la Fiscalía de Menores de Alicante.