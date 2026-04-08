La Generalidad garantiza el acceso a la vivienda a 764 jóvenes que residen en la Comunidad Valenciana

El acceso a la vivienda es una prioridad para la Generalidad Valenciana y una preocupación para los jóvenes. Ante las dificultades económicas y la precariedad laboral, los jóvenes valencianos no consiguen emanciparse y encuentran barreras difíciles de superar a la hora de poder adquirir una vivienda. El pasado mes de febrero, Juanfran Pérez Llorca anunció el aumento en un 50% del programa de garantías del Instituto Valenciano de Finanzas. Esta medida ya ha entrado en vigor y permite acceder a hipotecas que cubren hasta el 100% del precio del hogar gracias a los avales públicos.

Donde reside el gran inconveniente es en el ahorro del 20% inicial a la hora de adquirir una vivienda. Algo que deja fuera de juego a miles de valencianos por la escasa capacidad económica para hacer frente a ese pago. Las administraciones, tanto la central como la autonómica, han impulsado líneas de avales, pero las del Gobierno de España no se terminan de concretar.

Resultados del IVF

En la Comunidad Valenciana, el Instituto Valenciano de Finanzas ha cerrado el primer trimestre de 2026 con unos resultados muy positivos del Programa de Garantías. Durante los primeros tres meses de 2026, el IVF ha aprobado 509 operaciones que han beneficiado a 764 jóvenes de la Comunidad Valenciana. Esto implica que los avales concedidos asciendan a los 10,4 millones de euros.

El director general del IVF, Enrique Montes, mostraba optimismo con los resultados del Programa de Garantías ya que elimina "una de las principales barreras como es la falta de ahorro previo para afrontar la entrada". Montes analiza como estas acciones del gobierno de Pérez Llorca permite "que cientos de personas puedan adquirir su vivienda en un momento en el que los precios y la falta de acceso al crédito dificultan especialmente a los jóvenes dar este paso".

El IVF en 2026

Además de lo ya conocido mediante el Programa de Garantías, el IVF ha introducido algunos cambios para perfeccionar la aplicación de este con el objetivo de que los jóvenes beneficiarios puedan obtener hasta el cien por cien de la financiación necesaria para la adquisición de la vivienda. Se ha ejecutado ya un tercio de los 30 millones de euros presupuestas. Desde el IVF, el próximo paso será trasladar al Gobierno de España una nueva solicitud para que, desde el Consejo de Ministros, se autorice la ampliación del permiso de concesión de avales.