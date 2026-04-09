El expresidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha remitido una carta al actual presidente valenciano, Juanfran Pérez Llorca, en la que le otorga "absoluta autorización" para trasladar al síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, el desglose completo de los gastos de su oficina como expresidente. En la misma misiva, Camps exige reciprocidad y reclama que se le facilite también el detalle de los gastos de Baldoví y del resto de diputados de Compromís.

La carta llega después de que Compromís solicitara formalmente acceder a tickets y facturas detalladas, por mes y subconcepto, de los gastos de los expresidentes entre 2023 y 2026, incluyendo combustible, peajes, limpieza de vehículos oficiales, dietas y alojamientos. Baldoví ha denunciado públicamente un supuesto "descontrol total" en el gasto de Camps, enmarcándolo además en una crítica más amplia a los privilegios de los expresidentes.

La polémica se intensificó tras conocerse que, según datos de la Generalitat, Camps habría gastado unos 15.000 euros en gasolina en 2025. El expresidente lo negó tajantemente y apuntó a un posible uso indebido de la tarjeta de repostaje, lo que motivó el anuncio de una investigación por parte del Consell. En su carta, Camps insiste en que los kilómetros recorridos "no se corresponden en absoluto" con el gasto reflejado, calificando la cifra de "absurda" y fácilmente detectable como anómala.

Asimismo, asegura que su oficina ya solicitó a la Presidencia de la Generalitat el desglose de los gastos y la apertura urgente de una investigación al detectar la "desmesura" de las cifras. Según subraya, las oficinas de los expresidentes no tienen capacidad de control sobre estos gastos, ya que la validación de facturas se realiza directamente desde la propia Presidencia.

Por último, Camps acusa a Compromís de actuar con sesgo al centrarse únicamente en expresidentes del Partido Popular y no en el socialista Ximo Puig, cuya oficina —según sostiene— habría generado un mayor gasto. El expresidente defiende además la necesidad de implantar mecanismos preventivos para evitar irregularidades futuras en la gestión de fondos públicos.