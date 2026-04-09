Cuatro menores detenidos por obstaculizar vías de tren para causar un descarrilamiento en Alicante

La Policía Local de Elche (Alicante) ha llevado a cabo la detención de cuatro jóvenes, todos ellos menores de edad, acusados de ser los presuntos autores de un delito contra la seguridad en el transporte. Los arrestados habrían colocado deliberadamente diversos objetos de gran contundencia sobre los raíles de la línea ferroviaria que conecta Alicante con Murcia, con el aparente objetivo de provocar la salida de la vía de los convoyes de pasajeros. Los hechos han tenido lugar en la zona conocida como Altabix, de manera más precisa en el entorno del camino de las Canteras, un punto sensible para la red de transporte en la región.

La intervención de las fuerzas de seguridad tuvo su origen a raíz de una alerta ciudadana. Varias patrullas fueron movilizadas de inmediato al recibir el aviso sobre la presencia de un grupo de jóvenes que, en actitud muy sospechosa, se encontraban manipulando el trazado ferroviario y depositando obstáculos de gran tamaño sobre los carriles. Al personarse en el lugar de los hechos, los agentes localizaron a los sospechosos agrupados en un puente cercano a la zona afectada. Al percatarse de la presencia de los vehículos policiales, los menores emprendieron la huida a la carrera para tratar de eludir la acción de la justicia, tal y como ha detallado el consistorio a través de un comunicado oficial.

Gracias a la rápida coordinación entre las diferentes unidades desplegadas en el perímetro, los efectivos municipales lograron interceptar a los cuatro presuntos implicados a escasa distancia del lugar y proceder a asegurar la zona para evitar cualquier riesgo añadido. Durante el transcurso de esta persecución a pie, uno de los arrestados sufrió una aparatosa caída. Como consecuencia de las lesiones producidas en su intento de evasión, el menor tuvo que ser trasladado a un centro de salud cercano, donde el personal médico le prestó la correspondiente asistencia sanitaria antes de continuar con las diligencias pertinentes.

Una vez garantizada la seguridad en el entorno y con los sospechosos ya retenidos, los agentes procedieron a inspeccionar minuciosamente el tramo de vía alterado. De forma paralela, contactaron con los responsables de los centros de control de Renfe y con los técnicos especialistas de Adif. Fueron estos profesionales de la red viaria quienes, tras analizar la situación y retirar los obstáculos, confirmaron la extrema gravedad de la acción cometida por los jóvenes. Según la valoración técnica pertinente, la presencia de estos elementos sobre el trazado podría haber desencadenado el descarrilamiento completo de un tren comercial, así como posibles fracturas irreparables en el carril de acero o daños de enorme magnitud en la estructura mecánica inferior de los propios convoyes en pleno movimiento.

Fuentes del propio ayuntamiento han subrayado que la eficaz actuación policial resultó absolutamente determinante para evitar lo que, con toda probabilidad, podría haber derivado en un accidente ferroviario de dramáticas consecuencias. Cabe destacar que por ese punto geográfico específico transitan con alta frecuencia numerosos convoyes comerciales que, en sus horarios habituales, transportan a un número muy elevado de pasajeros que se desplazan por motivos laborales o personales entre ambas provincias. Cualquier colisión o salida de la vía a la velocidad de crucero en ese sector habría supuesto un riesgo inasumible para la población civil.

Ante la evidente magnitud de los hechos constatados y la confirmación técnica del peligro generado, los agentes de la autoridad municipal procedieron a formalizar el arresto de los implicados. Todos ellos fueron trasladados de inmediato a las dependencias policiales correspondientes para la instrucción exhaustiva del caso. Posteriormente, en cumplimiento estricto de la legislación vigente aplicable a los menores infractores, los cuatro detenidos quedaron bajo la tutela y custodia directa de sus respectivos tutores legales, quienes deberán responder por las graves acciones de sus hijos ante las autoridades competentes que asuman la responsabilidad jurisdiccional del expediente.