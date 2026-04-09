El PP denuncia "falta de voluntad" de la Agencia Tributaria para aplicar las rebajas fiscales

El presidente de la Generalidad, Juanfran Pérez Llorca, ha exigido a la Agencia Tributaria (AEAT) que incorpore de forma inmediata las nuevas deducciones fiscales aprobadas por el Gobierno autonómico en el portal de la Renta 2025. Pese a que el periodo de tributación ya ha comenzado, los contribuyentes valencianos siguen sin poder seleccionar estas ventajas. "No voy entrar en polémica, pero sí pido muchísima celeridad y transparencia", ha manifestado el dirigente.

El origen del conflicto reside en un cruce de acusaciones entre ambas administraciones. Según la AEAT, la imposibilidad de aplicar estos beneficios en el programa informático se debe a que la publicación de la convalidación de los decretos en el Diario Oficial de la Generalidad Valenciana se produjo de forma "muy tardía". Sin embargo, Pérez Llorca ha desmentido esta versión, recordando que la normativa se publicó los días 3 y 6 de marzo, tiempo que considera "suficiente" para haber actualizado la plataforma web.

Novedades en la campaña de la renta: 👉🏻Ponemos en marcha nuevas deducciones fiscales en materia de salud, cuidados, práctica de deporte o música. Lo justo es pagar lo justo. pic.twitter.com/07mwEPbpil — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) April 9, 2026

En este sentido, el jefe del Ejecutivo regional ha reclamado a la institución estatal que evite generar confusión entre los ciudadanos. Para aquellos contribuyentes que ya hayan presentado su borrador sin poder acogerse a las bonificaciones, la única vía será modificar su declaración una vez que el ente estatal solvente el problema técnico. "Cuando hay errores informáticos o no se llega a tiempo, no hay que confrontar, sino solucionarlo", ha subrayado.

Durante la presentación de la campaña en el Palacio de la Generalidad, se ha aclarado también la situación fiscal de las ayudas por la dana. Pérez Llorca ha garantizado que estas prestaciones están completamente exentas de tributar, por lo que los damnificados no tendrán que afrontar ningún tipo de gravamen por los fondos recibidos.

El plan de alivio fiscal diseñado por la administración autonómica prevé que más de un millón de ciudadanos mantengan unos cien millones de euros en sus bolsillos gracias a las desgravaciones en la renta. Estas medidas incluyen deducciones por gastos en enseñanza musical, enfermedades crónicas, salud visual, práctica deportiva y alquiler de vivienda para jóvenes.

Siguiendo una línea de defensa de la libertad económica, el presidente valenciano ha defendido una política fiscal justa y no confiscatoria, en claro contraste con la actitud del Gobierno central. "No es justo que un valenciano pague la infrafinanciación a la que nos somete el Gobierno", ha criticado, denunciando el afán recaudatorio de la administración socialista frente a las rebajas impositivas acometidas en su región, que han logrado aumentar la recaudación en un 13,4 %.

Por su parte, el consejero de Hacienda, José Antonio Rovira, ha celebrado que la región haya dejado de ser un infierno fiscal para convertirse en la autonomía con mayor número de deducciones. Desde mediados de 2023, los ciudadanos se han ahorrado 410 millones de euros en tributos cedidos.

Finalmente, el portavoz parlamentario del Partido Popular, Nando Pastor, ha endurecido el tono contra la AEAT, denunciando que el bloqueo informático no es un fallo técnico sino una falta de voluntad. El dirigente ha tachado de incoherente que el organismo estatal reconozca las bonificaciones en sus manuales pero impida su aplicación práctica, causando un grave perjuicio a los contribuyentes.