La Audiencia de Valencia pide que se inicie la instrucción judicial contra el excomisionado de la DANA

José María Ángel Batalla, excomisionado para la reconstrucción de la DANA, fue sorprendido por la Agencia Valenciana Antifraude por supuestamente falsificar documentación académica para acceder a una plaza de funcionario en la Diputación de Valencia. Según Antifraude, José María Ángel falsificó su título de diplomado universitario en Archivística y Biblioteconomía en el año 1983. Ante esta situación, la Audiencia de Valencia a rechazado el archivo de la causa y pide que se inicie la instrucción judicial contra el excomisionado de la DANA del Gobierno de España.

Recursos de Manos Limpias y la Diputación de Valencia

La ordena de la Audiencia de Valencia no ha pillado por sorpresa ni a Manos Limpias ni a la Diputación de Valencia. La Sección Tercera de la Audiencia Provincial acordó este miércoles reabrir la causa tras admitir los recursos mencionados contra la decisión del Juzgado de Instrucción número 4 de Valencia que pedía archivar la causa. Por tanto, se revoca el archivo y se insta a iniciar la instrucción judicial contra el socialista valenciano.

De esta manera, la Audiencia provincial rechaza el sobreseimiento de las actuaciones judiciales y se ordena la apertura de la instrucción gracias a los recursos presentados por Manos Limpias y la institución provincial. En un principio, el magistrado indicaba que estaba prescrito el presunto delito de falsedad documental ya que no se trataba de un delito continuado y no se apreciaba la comisión del delito de estafa. José María Ángel dimitió el 31 de julio de 2025 y unos días después intentó suicidarse.

El auto de la Audiencia de Valencia

Según el auto emitido por la Audiencia de Valencia, el foco se sitúa en la posibilidad de que el delito de falsedad documental podría no haber prescrito si se llega a considerar que el uso del título ha tenido efectos continuados como por ejemplo, mantener el puesto como funcionario o las prórrogas recientes donde se incluyen las de 2023 y 2024. Aparte de ello, los magistrado apuntan a la probabilidad de investigar otros delitos adicionales como estafa o malversación en caso de que se pueda demostrar el acceso irregular de José María Ángel al puesto público y, por ende, el cobro indebido de esos salarios.

Requisitos de aptitudes

La Audiencia de Valencia sostiene según el auto emitido y el criterio de la sala que en relación con la prórroga, únicamente, "no se limita a continuar en una situación ni tiene el derecho absoluto a la continuación" en el lugar que ocupa sino que "debe alegar que tiene los requisitos de aptitud que en su momento le facultaron para optar al puesto en que desea continuar".