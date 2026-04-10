La Generalidad ofrece 27 medidas y más de 421 millones a familias y empresas para frenar el impacto de la guerra de Irán

A finales del mes de marzo, la Generalidad Valenciana anunció que ponía en marcha un paquete de medidas económicas para paliar el impacto de la guerra de Irán sobre la productividad valenciana. Hoy, el presidente Juanfran Pérez Llorca se ha reunido en la Mesa de Diálogo Social con el presidente de la CEV, Vicente Lafuenta, la secretaria general de CCOO en la Comunidad Valenciana, Ana García, y el secretario general de UGT en la región, Constantino Calero. Tras el encuentro, Pérez Llorca incluía 27 medidas y más de 421 millones de euros para familias y empresas con el fin de subsanar las consecuencias económicas que está generando el contexto bélico en tierras iraníes.

El presidente valenciano ha asegurado que las medidas que ha anunciado su gobierno "conforman un documento vivo y abierto" y se irá revisando a través de una comisión de seguimiento integrada por el Consell, la patronal y los sindicatos con reuniones periódicas conforme evolucione el conflicto.

Más de 421 millones de euros

Del montante total de 421 millones de euros que se van a movilizar, 137'96 millones corresponde a ayudas directas e indirectas, 153'3 millones corresponden a bajadas de impuestos y 130 millones destinados a préstamos bonificados. Estos importes se complementan con los casi 100 millones de euros dirigidos a las deducciones del IRPF.

Pérez Llorca resaltaba, una vez más, el "esfuerzo" realizado por la Generalidad "con recursos propios" convirtiendo a la Comunidad Valenciana en la segunda comunidad autónoma que más recursos destina para paliar las repercusiones tan asfixiantes que estaba suponiendo la guerra.

27 medidas para reducir el impacto

De las 27 medidas que ha anunciado Juanfran Pérez Llorca se destaca una ayuda directa para las hipotecas que se aproximará a los 180 euros. Esto beneficiará a las personas que tengan un préstamo hipotecario a tipo variable de 200.000 euros, que la vivienda esté en la Comunidad Valenciana y la renta individual máxima sea de 60.000 euros y 78.000 conjunta. Además, en el ámbito de la vivienda se incluirán nuevas ayudas extraordinarias al alquiler.

Ponemos en marcha 27 medidas por valor de más de 421 millones, para mitigar el impacto de la crisis provocada por la Guerra de Irán en la economía valenciana. Cuando hay diálogo y entendimiento, se consiguen muchas más cosas para los ciudadanos que cuando hay confrontación y… pic.twitter.com/6FGf8yiOoJ — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) April 10, 2026

Para las familias, se van a aumentar las ayudas a aquellas que sean acogedoras y se van a reforzar las transferencias a los ayuntamientos para la atención social, se van a congelar los precios del transporte público y se va a apostar por la renovación de flotas de transporte por carretera con una inversión total de 27 millones de euros.

Los autónomos también se van a ver beneficiados por estas medidas especificas porque una de ellas va destinada a amortiguar los costes energéticos y se va a desarrollar una línea del IVF de 100 millones para empresas afectadas por el incremento de precios.