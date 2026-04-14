La Fiscalía Anticorrupción ha incoado diligencias de investigación penal contra el Ayuntamiento de Valencia y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) ante la posible comisión de delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La investigación surge tras una denuncia presentada por Compromís, en la que se sostiene que existió una "concertación en el tiempo" entre representantes de ambas instituciones y empleados del Consorcio Valencia 2007 con el objetivo de crear y ocupar diversas plazas "a dedo".

El Ministerio Fiscal ya ha procedido a la designación de un fiscal instructor para el caso, según consta en la documentación judicial. La denuncia de la formación valencianista señala directamente a figuras de alto nivel, entre las que se encuentran la alcaldesa de Valencia y presidenta del Consorcio Valencia 2007, María José Catalá; la presidenta de la APV, Mar Chao; las concejalas Rocío Gil —Fundación Deportiva Municipal— y Paula Llobet —Visit Valencia—; así como directivas de la Autoridad Portuaria y otros cargos técnicos y administrativos.

De acuerdo con el relato de Compromís, los hechos habrían tenido lugar en pleno proceso de liquidación del Consorcio Valencia 2007 —entidad participada por el Consistorio, el Gobierno central y el Puerto—. La denuncia sostiene que, entre 2024 y 2027, el Puerto y al menos dos fundaciones municipales activaron, "de manera paralela y concertada", hasta siete procedimientos administrativos para ejecutar una "subrogación encubierta" de tres trabajadores de la plantilla del Consorcio.

La acusación principal reside en que se convocaron plazas de empleo público para cubrir puestos directivos en la Fundación Deportiva Municipal, Visit Valencia y la APV, las cuales habrían estado "dirigidas específicamente" para facilitar la colocación de las personas mencionadas en el escrito presentado ante la Fiscalía.