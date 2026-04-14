Catalá defiende la "transparencia" y recuerda que Compromís exigió colocar a los empleados por los que ahora denuncia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha restado importancia a la decisión de la Fiscalía Anticorrupción de abrir diligencias de investigación tras una denuncia sobre la supuesta recolocación irregular de personal procedente del extinto Consorcio Valencia 2007. Según la regidora, el Ministerio Público "siempre" inicia este trámite cuando recibe un escrito, independientemente de que esté "más fundamentado o menos".

El caso afecta a la propia Catalá, a la presidenta de la Autoridad Portuaria, Mar Chao, y a las concejalas Rocío Gil y Paula Llobet. Sin embargo, en lo que respecta estrictamente al consistorio de la capital del Turia, la alcaldesa ha asegurado que "el proceso fue impecable".

La investigación se centra en un administrativo que acabó ocupando una plaza en la Fundación Visit València, un puesto que, según ha recordado la alcaldesa de Valencia, "fue creado por el anterior Ejecutivo municipal" de Compromís y el PSPV.

El acceso de este empleado público se produjo mediante un procedimiento de concurso-oposición abierto y transparente, tal y como ha defendido la primera edil. De hecho, ha subrayado que el proceso contó con sus correspondientes bases y tribunal, y se cerró sin que se presentara "ni una sola reclamación" ni recurso en contra de la adjudicación.

Lo más llamativo del caso, según ha denunciado Catalá, es la actitud de los impulsores de la denuncia. La alcaldesa ha revelado que fueron los propios concejales de Compromís quienes exigieron en el Pleno la recolocación directa de los once trabajadores afectados por la liquidación del Consorcio y el consecuente Expediente de Regulación de Empleo (ERE).

En aquel momento, la formación nacionalista presentó mociones pidiendo que se evitara el despido de la plantilla y se procediera a su reasignación dentro de la Administración. Sin embargo, el Partido Popular votó en contra de estas pretensiones porque existía un informe contrario de la Secretaría Municipal, que advertía de la imposibilidad de subrogar a un personal que dependía de la Administración General del Estado.

Ante esta situación, el Ayuntamiento se limitó a permitir que los afectados por el ERE pudieran presentarse a los procesos de selección para vacantes destinadas a personas procedentes del sector público, siempre bajo el amparo del derecho laboral y la legalidad vigente.

Finalmente, Catalá ha anunciado que el Gobierno local pondrá a disposición de la Fiscalía todo el expediente administrativo completo. Además, incluirá las actas de las mociones en las que el bloque de izquierdas exigía precisamente lo que ahora lleva a los tribunales. La alcaldesa ha tildado de "totalmente esperpéntica" la maniobra judicial de Compromís, al intentar penalizar una actuación que ellos mismos trataron de forzar ignorando los reparos legales de los altos funcionarios.