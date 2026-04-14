Puente, Llorca y Barcala destinan 420 millones de inversión al futuro Parque Central de Alicante

Alicante tendrá Parque Central. Este es el anuncio que hizo el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, junto al Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y el presidente de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca. Este lunes, las tres administraciones presentaron el proyecto del Parque Central, una actuación "transformadora y absolutamente crucial para Alicante" con una inversión de 420 millones de euros. Aunque se han alcanzado siete acuerdos, todavía no se han concretado plazos de ejecución.

Alicante llevaba esperando este proyecto desde hace "más de 30 años", indicaba el ministro Puente, poniendo en valor los pactos alcanzados donde se integra el Ayuntamiento de Alicante, la Generalidad y el Gobierno, y avanzó que el próximo paso será materializar esos acuerdos con la firma de un nuevo convenio "cuanto antes", aseguró Puente.

Entorno del Parque Central

Desde el Ministerio de Transportes, a raíz de un comunicado, concreta que el Parque Central "supondrá la cubrición de las actuales vías del tren por un entorno verde que contará con espacios comerciales y de ocio para los vecinos". Fuentes del Ministerio señalan que esta transformación "comenzó hace ya un año" con el inicio de las obras donde se ha invertido más de 20 millones de euros y que van a culminar con "la puesta en marcha de un total de 14 vías de tren".

Hoy es un día histórico para Alicante. Presentamos el proyecto del Parque Central, una reivindicación de toda la ciudad. Lo que hoy es una cicatriz urbana, se convertirá en el pulmón verde que Alicante merece y necesita. pic.twitter.com/OWbrLMS6b7 — Óscar Puente (@oscar_puente_) April 13, 2026

El Puente Rojo y el aparcamiento subterráneo

Por parte de la Generalidad Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, indicó que el aparcamiento en superficie se sustituirá por uno subterráneo con el fin de "liberar espacio" para el desarrollo del Parque Central. El presidente valenciano señaló la "apuesta" por la intermodalidad y la inversión de 102 millones de euros del gobierno valenciano para conectar el TRAM con el ferrocarril y el transporte en autobús.

Pérez Llorca resaltó "la importancia y la rentabilidad social de la llegada del AVE a Alicante" e incidió en la importancia de la línea ferroviaria entre Madrid y Alicante. En términos de tráfico de viajeros e impacto económico, el AVE Madrid-Alicante tiene "crecimientos de más del 7%" en los primeros siete meses de 2025 elogiando a la provincia alicantina que es "garantía de retorno de las inversiones".

🚉 Alicante da un salto en movilidad: desde la Generalitat invertimos 102M€ en la nueva Estación Central Intermodal del TRAM d'Alacant. Las obras avanzan a buen ritmo. 🅿️ Sustituimos el aparcamiento en superficie por uno subterráneo para liberar espacio y hacer posible el… pic.twitter.com/3iLkp38L0C — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) April 13, 2026

El "pulmón verde" de Alicante

El alcalde de Alicante, Luis Barcala, definió el proyecto como "transformador" para la ciudad y defendía que la presentación del Parque Central es un "paso importante" para "hacer realidad un sueño y deseo" desde hace más de tres décadas. Barcala lo relacionó directamente con la puesta en marcha de un "pulmón verde" eliminando una "profunda cicatriz".

Reacción de los vecinos

El portavoz de Vecindario por un Parque Central, Vicente Alcaraz, afirmó que "ya era hora de que se presentara" el proyecto del futuro Parque Central y tras escuchar al ministro Puente acerca de los acuerdos alcanzados y la realización de las obras sentenciaba en referencia a las administraciones que "nos vuelven a vender una moto bastante importante".