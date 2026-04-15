Avalancha de peticiones para las ayudas de 80.000 euros a las víctimas de la DANA

La Generalitat Valenciana ha recibido hasta la fecha un total de 330 solicitudes de ayuda por parte de familiares de fallecidos y de personas que han quedado con incapacidad absoluta y permanente tras la DANA que azotó la Comunidad el pasado 29 de octubre de 2024.

Según ha informado el Gobierno autonómico, estas ayudas —dotadas con 80.000 euros por beneficiario— podrán solicitarse hasta el próximo 25 de mayo, tanto de forma presencial como a través de la sede electrónica. Se trata de subvenciones de concesión directa, compatibles con otras indemnizaciones públicas o privadas y exentas de tributación en el IRPF.

En los casos de incapacidad absoluta y permanente, la ayuda corresponde directamente a la persona afectada. Por su parte, cuando se ha producido el fallecimiento, pueden acceder a estas ayudas los familiares en calidad de víctimas indirectas. El orden de beneficiarios incluye al cónyuge o pareja de hecho, los hijos —incluidos los de la pareja— y, en su defecto, los padres. Si no existieran, podrán solicitarlas los ascendientes de segundo grado y, finalmente, los hermanos.

El reparto de la cuantía varía en función de los beneficiarios concurrentes. Así, si existen cónyuge o pareja e hijos, el importe se divide en dos mitades: una para la pareja y otra para los hijos, que se distribuye a partes iguales. En el resto de supuestos, la cantidad se reparte equitativamente entre los miembros del mismo grupo familiar.

Cada beneficiario deberá presentar su propia solicitud, aunque una misma persona podrá acumular varias causas en un único trámite. El pago de la ayuda se realizará en un solo abono tras la resolución favorable.

Desde la Generalitat destacan que estas subvenciones responden a razones de interés económico, social y humanitario, dada la gravedad y excepcionalidad de los hechos.

La medida se enmarca en la nueva fase del Plan Endavant, activada en 2026, que refuerza la atención directa a las personas afectadas e impulsa actuaciones en ámbitos como vivienda, empleo, industria, medio ambiente e infraestructuras. El objetivo es ofrecer una respuesta específica a las familias que han sufrido pérdidas humanas o graves secuelas, muchas de ellas en situación de especial vulnerabilidad tras el temporal.