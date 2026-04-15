El juez da cinco días para alegar contra el recurso de Mazón en la causa de la DANA

El juzgado de Catarroja que instruye la gestión de la DANA que asoló la Comunidad Valenciana el pasado 29 de octubre de 2024, dejando un trágico saldo de 230 víctimas mortales, ha dado un plazo de cinco días al Ministerio Fiscal y al resto de las partes personadas. Durante este periodo, deberán presentar las alegaciones que consideren oportunas frente al recurso de apelación interpuesto por el expresidente de la Generalitat Carlos Mazón, que ha acudido a la Audiencia Provincial contra la decisión de la magistrada de rechazar su personación en la causa.

Esta decisión consta en una diligencia de ordenación dictada por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ) con fecha de este mismo miércoles. En dicho documento, la funcionaria da por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación de la defensa de Mazón. Sin embargo, señala expresamente que no cabe el trámite procesal de designación de particulares —es decir, señalar qué documentos, actas o piezas específicas de un expediente original deben copiarse—, debido a que el expresidente autonómico no tiene acceso a las actuaciones en este momento procesal.

Previamente, la jueza instructora había rechazado de plano la solicitud del exmandatario para personarse en el procedimiento. La magistrada, que lo ha citado a declarar únicamente mediante una testifical, esgrimió en su resolución que la figura jurídica del denominado "testigo asistido" no existe en el ordenamiento español, cerrando así la puerta a su participación activa en esta fase de la instrucción.

Ante esta negativa, el recurso de apelación de Carlos Mazón se articula en torno a cinco argumentos jurídicos fundamentales. En primer lugar, la defensa denuncia una "anomalía procesal relevante" derivada del momento exacto en el que se elevó la exposición razonada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), órgano que ya rechazó asumir su investigación. Asimismo, los abogados advierten de que la situación actual está provocando la generación de una "seria indefensión" para su cliente desde un estricto punto de vista procesal.

Además, el equipo legal rechaza de forma tajante que pueda afirmarse que Mazón dejó pasar una supuesta oportunidad procesal para personarse e impugnar diligencias anteriores. El escrito sostiene que el derecho a formar parte del procedimiento surge "desde el momento en que se practica o se acuerda una diligencia con aptitud objetiva para afectarle y permanece vivo mientras la instrucción continúe abierta". Por último, la defensa concluye que, más allá de las meras declaraciones formales que niegan su responsabilidad penal, la realidad material del procedimiento "revela que la instrucción sigue proyectándose" sobre la figura del expresidente.