La Generalidad Valenciana recurrirá la regularización de migrantes aprobada por el Gobierno

La Generalidad Valenciana se muestra reacia al decreto que permite la regularización de migrantes que aprobó el Gobierno de España en el Consejo de Ministros. En los últimos meses, desde el Consell, dirigido ahora por Juanfran Pérez Llorca, se han criticado las formas y los procedimientos que ha adoptado la administración central por la falta de "previsión y recursos" en materia de inmigración. El gobierno valenciano advierte en un comunicado que una medida de estas características puede provocar un "incremento notable" en la demanda de servicios públicos véase la sanidad, la educación y los servicios sociales. Unos servicios públicos que, ahora mismo, soportan "una elevada presión asistencial", confirman desde la Generalidad.

Política migratoria "ordenada"

Con la llegada del Partido Popular al Palau de la Generalidad en 2023 y el gran acuerdo que se alcanzó junto a Vox para formar un gobierno autonómico presidido por Carlos Mazón, la inmigración irregular fue una de las claves que se pactaron en aquellas reuniones previas a la investidura y en la que PP y Vox en la Comunidad Valenciana acordaron implementar, a lo largo de la legislatura, acciones para frenar la regularización de migrantes irregulares. En pleno 2026, y tras lo aprobado ayer en el Consejo de Ministros, desde la Generalidad Valenciana se recurrirá este Real Decreto y se aboga por un compromiso firme con una política migratoria "ordenada, legal y vinculada a la capacidad real de acogida".

"Elevada presión asistencial"

Uno de los motivos principales por los que el gobierno de Juanfran Pérez Llorca adoptará esta medida es por evitar la saturación general de los servicios públicos esenciales. En el mes de febrero, Susana Camarero, vicepresidenta primera y consejera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, incidía una vez más en la importancia de que España necesita avanzar "hacia una política migratoria, humana, ordenada y eficaz" tras la publicación de las conclusiones recogidas por el Centro Económico y Social acerca del fenómeno migratorio en España.

Además, la propia Camarero es la que avisa al Gobierno de España de ir "contra la normativa europea" y aprobar un decreto "de espaldas a las comunidades autónomas" porque "no tiene previsión del número de personas que terminan siendo regularizadas".

Regularización de migrantes

Desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno de España, el ejecutivo central ha movilizado decenas de decretos y medidas para regularizar la situación de las personas migrantes que se desplazan hasta España sin la documentación legal requerida. Ayer, en el Consejo de Ministros, se aprobó el Real Decreto para el proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que se publica este miércoles en el BOE y entrará en vigor el jueves 16 de abril. Para llevar a cabo esta tarea, el Gobierno incorporará a 550 profesionales extra para atender en 450 oficinas de toda España. La Comunidad Valenciana ya ha adoptado medidas en esta legislatura para no someter los servicios públicos y perjudicar a los valencianos residentes.