El barranco del Poyo fue uno de los puntos más afectados por la DANA que golpeó la provincia de Valencia, en la que se registraron decenas de víctimas mortales a lo largo de su cauce y en otros entornos fluviales como el Pozalet, el Gallego, l'Horteta y zonas próximas a la Albufera. La gestión de estos espacios corresponde a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica, que ha asumido las tareas de recuperación y mantenimiento tras las inundaciones.

Las inundaciones provocadas por la DANA afectaron de forma simultánea a varios barrancos del entorno valenciano. El Poyo concentró una parte relevante de los daños personales, aunque también se registraron víctimas en otros cauces de la cuenca. Tras el episodio, se puso en marcha un proceso de evaluación de daños y planificación de actuaciones de emergencia en las zonas afectadas.

Gestión y planificación de la CHJ

La Confederación Hidrográfica del Júcar es la entidad responsable del mantenimiento de los cauces en la cuenca. Tras la riada, el organismo ha desarrollado un conjunto de actuaciones de emergencia y reconstrucción en distintos puntos del sistema fluvial afectado.

En el ámbito de la planificación, el Ejecutivo ha sostenido que determinadas zonas no requerían obras adicionales antes del temporal, mientras que posteriormente se han activado actuaciones que estaban contempladas con anterioridad pero no ejecutadas.

Las labores incluyen intervenciones sobre taludes, limpieza de cauces y obras de refuerzo en diferentes barrancos, con especial atención a los puntos con mayor nivel de daños estructurales tras las inundaciones.

Datos de ejecución presupuestaria

Según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), la ejecución presupuestaria vinculada a la CHJ en 2025 se sitúa en el 48,3% de lo previsto para ese ejercicio. En términos económicos, el organismo contó con 214,6 millones de euros destinados a la recuperación, frente a los 30 millones asignados en 2024.

De esa cantidad, se habrían ejecutado 103,5 millones de euros, mientras que el resto permanece pendiente de ejecución o en distintas fases administrativas. Actualmente, se mantienen activas 17 obras de emergencia en la cuenca, con un volumen global que supera los 200 millones de euros en proyectos en curso.

En los primeros meses de 2026, el grado de ejecución registrado es del 0,4%, según los mismos datos, lo que refleja el inicio aún limitado de nuevas actuaciones presupuestadas para ese periodo. A pesar de todo, Miguel Polo, el presidente de la CHJ, y los suyos presumen de su gestión.

Actuaciones en marcha y gestión administrativa

La CHJ mantiene en marcha distintos proyectos de emergencia en zonas como el Poyo donde la institución ensalza una inversión propia de 20 millones y 7,5 millones de emergencia para trabajos en l' Horteta, Gallego, Pozalet y los tributarios de la Albufera. Ni rastro de mención a los mínimos porcentajes de lo hecho hasta el momento después de año y medio.

El organismo se ha limitado a informar en distintas comunicaciones oficiales de la evolución de estas obras, destacando el desarrollo progresivo de los proyectos en ejecución y la activación de nuevas partidas presupuestarias para la recuperación de infraestructuras hidráulicas.

Más allá de las obras hidráulicas, el proceso de recuperación tras la DANA ha incorporado otros ámbitos de gestión, como la movilización de efectivos de seguridad en las primeras horas del temporal y la tramitación de ayudas a los afectados. En estos casos, se han señalado demoras en la aplicación de algunas medidas administrativas, tanto en la fase inicial como en la gestión posterior de las compensaciones.