Tragedia en Maldivas: amputan la pierna a un médico español tras el ataque de un tiburón

Un ginecólogo de Alicante se encuentra en estado crítico después de sufrir el ataque de un tiburón durante su luna de miel en las islas Maldivas, un incidente que ha obligado a amputarle una pierna tras la gravedad de las heridas.

El suceso se produjo en una zona donde habitualmente se organizan actividades turísticas que incluyen el baño en áreas próximas a tiburones. Según la información disponible, este tipo de excursiones se desarrollan con normalidad y sin incidentes registrados hasta la fecha.

El ataque ha generado incertidumbre en el entorno local, donde no se ha podido determinar con precisión la especie del animal implicado ni las circunstancias concretas que desencadenaron el suceso. Entre las hipótesis planteadas se encuentra la posible intervención de más de un ejemplar.

Estado crítico tras la intervención

Tras el ataque, el herido sufrió una importante pérdida de sangre que obligó a su traslado urgente. Fue evacuado en helicóptero a un hospital de una ciudad más grande, donde fue intervenido quirúrgicamente.

Durante la operación, los equipos médicos no pudieron salvar la extremidad afectada, por lo que se procedió a la amputación de una pierna. En estos momentos, el paciente permanece estabilizado y conectado a equipos médicos. El afectado ejerce como ginecólogo en el Hospital General Doctor Balmis de Alicante.

Espera de la familia

La esposa del herido, también médica, se encuentra junto a él durante su hospitalización. La familia de la mujer, originaria de Castellón, sigue pendiente de la evolución del paciente tras la intervención. El estado del médico continúa siendo grave, y su evolución dependerá de la respuesta a los tratamientos aplicados tras la cirugía.

El incidente ha llamado la atención por producirse en un entorno frecuentado por turistas, donde este tipo de actividades acuáticas se desarrollan de forma habitual. La ausencia de antecedentes similares en la zona ha contribuido a aumentar la incertidumbre sobre las causas del ataque, que por el momento no han sido aclaradas.