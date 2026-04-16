Juanfran Pérez Llorca sobre la regularización de migrantes del Gobierno: "Es lo más racista que he visto"

Tras el comunicado de la Generalitat Valenciana en el que informaba acerca de la aplicación del recurso para 'tumbar' el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el martes sobre la regularización de migrantes, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, reafirmó las intenciones del gobierno valenciano para recurrir la regularización aprobada por el Gobierno. Este Real Decreto fue publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y entra en vigor desde hoy.

"Lo más racista que había visto"

Juanfran Pérez Llorca, durante la sesión de control que se celebró ayer, reafirmó la intención de la Generalitat de recurrir la acción del gobierno central. "Vamos a recurrir a los tribunales ese proceso de regularización porque lo hacemos en defensa del sistema sanitario y social de la Comunidad Valenciana", defendió el presidente valenciano. Pérez Llorca continuaba su discurso acusando al Gobierno de España acordar el reparto de menores migrantes por "intereses políticos" sentenciando que "es lo más racista que he visto yo en mi vida".

El decreto del Gobierno para regularizar migrantes es irresponsable, y la Generalitat lo va a recurrir ante los tribunales en defensa del sistema sanitario y social de la Comunitat Valenciana. pic.twitter.com/vaBtQh9YIb — JuanFran Pérez Llorca (@JFPerezLlorca) April 15, 2026

"Llegarán 1900 menores migrantes"

Al entendimiento de Pérez Llorca, el Gobierno de España "mercadea con el drama de los menores migrantes para buscar acuerdos políticos" y recordó que a la Comunidad Valenciana "llegan más migrantes de los que podemos asumir". Con este nuevo decreto y, por ende, nuevo sistema de acogida de migrantes que quiere implantar la administración dirigida por Pedro Sánchez, "llegarán 1900 menores extranjeros no acompañados adicionales sin financiación, sin recursos ni infraestructuras".

"Ni una mena más"

La postura de Vox es muy clara con respecto a los menores migrantes. "Ni un mena más en la Comunidad Valenciana". Estas fueron las palabras del portavoz parlamentario, José María Llanos, durante su intervención el pleno de ayer.

VOX no quiere ni un MENA más en la Comunidad Valenciana, ni que se quede ninguno de los que ya están. Y mientras tanto, los centros de MENAs fuera de los núcleos urbanos para garantizar la seguridad de nuestros barrios. 🚨 La seguridad de los valencianos no es negociable. pic.twitter.com/hYFIjZwGMD — VOX Cortes Valencianas (@vox_cv) April 15, 2026

El argumento de Vox iba encaminado hacia la delincuencia que producen los menores migrantes que llegan a la Comunidad Valenciana. "Son focos de violencia y no pueden estar dentro de nuestras ciudades, paseando por nuestros barrios y generando inseguridad para nuestras familias", especificó el portavoz de Vox. Llanos cerró su intervención reclamando que "sean devueltos a su casa" y retornen con sus padres "inmediatamente".